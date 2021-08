ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ അയോധ്യ അയോധ്യയാകില്ല: രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ്

ലക്നൗ∙ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത അയോധ്യ ഒന്നുമല്ലെന്നു രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ്. ശ്രീരാമ ക്ഷേത്ര നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന അയോധ്യയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെയാണു രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരാമർശം.



‘ശ്രീരാമ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ അയോധ്യ അയോധ്യയാകില്ല. ശ്രീരാമന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, അവിടെയാണ് അയോധ്യ. ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എക്കാലവുമുള്ള മണ്ണാണ് ഇത്. അതേ, എല്ലാ അർധത്തിലും ഇതാണ് അയോധ്യ’– രാമായണ കോൺക്ലേവിൽ പ്രസംഗിക്കവേ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു.

‘രാമകഥയോടും ശ്രീരാമ ഭഗവാനോടുമുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും കൊണ്ടാകാം എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പേരിട്ടത്. സാധാരണക്കാരിലും ഇത് ഇങ്ങനെതന്നെയാണ്. ആരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാലാണു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം സുനിശ്ചിതമാകുന്നത്, അതാണ് അയോധ്യ. രഘുവംശ പരമ്പരയിലെ രാജക്കന്മാരായ രഘു, ദിലീപ്, അജൻ, ദശരഥൻ, ശ്രീരാമാൻ എന്നിവർ ധീരതയുടെ പര്യായങ്ങളാണ്. അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം അജയ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നഗരത്തിന്റെ അയോധ്യ എന്ന നാമം എല്ലാക്കാലവും നിലനിൽക്കും.’ – രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാക്കുകൾ.

രാമായണ കോൺക്ലേവിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പോസ്റ്റൽ കവറും അദ്ദേഹം അനാവരണം ചെയ്തു.

