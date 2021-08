അധികാരസമവാക്യം മാറുന്നു; അസാധാരണ സാഹചര്യം നേരിടാൻ സതീശനും സുധാകരനും

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കാണാത്ത അസാധാരണ സാഹചര്യം. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടികയിലെ തർക്കത്തിനപ്പുറം പുതിയ നേതൃത്വത്തിലൂടെ അധികാരസമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പട്ടികയിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തൽ നടത്താനായത് ഭാഗിക വിജയമായി കാണുന്ന പ്രബല ഗ്രൂപ്പുകൾ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാകും വരെ സമ്മർദം ശക്തമാക്കി നിർത്തും.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെയും നിയമനത്തോടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തുടങ്ങിയ പുകച്ചിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയിൽ കലാശിച്ചത്. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നിയമനത്തിനപ്പുറം ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ളിലെ വിള്ളലും കെ.സി.വേണുഗോപാലും കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും ഒന്നിച്ചു തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതുമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ചൊടിപ്പിച്ചത്.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, ടി.സിദ്ദീഖ് തുടങ്ങിയ എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളും ശൂരനാട് രാജശേഖരനെ പോലുള്ള ഐ ഗ്രൂപ്പ് വക്താക്കളും മറുകണ്ടം ചാടിയതും ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. പൊട്ടിത്തെറിക്കു പിന്നാലെ ഈ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഇതു വ്യക്തവുമാണ്. ഇനിയും നിശബ്ദമായി നോക്കിനിന്നാൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആളുണ്ടാവില്ലെന്ന തോന്നൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായി.

14 ജില്ലകളിൽ കോട്ടയത്തും ആലപ്പുഴയിലും മാത്രമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും സ്വന്തം ആളുകളെ വയ്ക്കാനായത്. അതും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ സമ്മർദത്തോടെ. ഈ വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഭാഗിക വിജയമായി കണക്കാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ കെപിസിസി, ഡിസിസി ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിക്കും വരെ സമ്മർദ്ദം തുടരാനാണ് ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നു പറഞ്ഞ കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും പ്രബല ഗ്രൂപ്പുകളെ നേരിടാൻ തന്നെ തയാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Kerala to witness change in congress functioning? Sudhakaran and Satheesan joins against senior leaders