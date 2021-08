ഡൽഹി കലാപം: അന്വേഷണം വളരെ മോശം, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്നില്ല: കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ 2020ലെ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോടതി. വളരെ മോശം അന്വേഷണമാണ് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക കേസുകളിലും നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് സെഷൻസ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസുകളിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഇടപെടണമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. കലാപത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആസിഡ്, ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച അഷ്റഫ് അലിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം.

‘മിക്ക കേസുകളിലും അന്വേഷണത്തിന്റെ നിലവാരം വളരെ മോശമാണ് എന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നു പോലുമില്ല.’– അഡിഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി വിനോദ് യാദവ് പറഞ്ഞു. പകുതി കുറ്റപത്രം മാത്രമാണ് ചില കേസുകളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും യുക്തിസഹമായി അന്വേഷിച്ച് കേസുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിനാൽ വിവിധ കേസുകളിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവർ ജയിലിൽ തുടരുകയാണ്. ഈ കേസിൽ തന്നെ ഇരകളെല്ലാം പൊലീസുകാരാണ്. എന്നാൽ ആസിഡിന്റെ സാംപിൾ ശേഖരിക്കാനോ അത് രാസപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയാറാകുന്നില്ല. പരുക്കുകളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും മുതിരുന്നില്ലെന്നു ജഡ്ജി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ അരികിലെത്തി കേസിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയാറാകുന്നില്ലെന്നും കേസിന്റെ വാദം കേൾക്കുന്ന ദിവസം കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പിഡിഎഫ് മെയിൽ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ജഡ്ജി കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ കമ്മിഷണർ ഇടപെടണമെന്നും പരിഹാരം കാണണമെന്നും ജഡ്ജി നിർദേശിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ ചൊല്ലി 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഡൽഹിയിൽ കലാപമുണ്ടായത്. 17,500 പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് ഇതിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് സമർപ്പിച്ചത്. കലാപത്തിൽ അൻപതിലധികം പേർ മരിക്കുകയും കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Investigation In Delhi Riots "Very Poor" In Number Of Cases, Says Court