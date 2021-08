വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെപ്പോലെ എൻഡിഎയിൽ ഏകോപന സമിതി വേണം: ജെഡിയു

പട്ന ∙ വാജ്പേയി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ മാതൃകയിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിൽ (എൻഡിഎ) ഏകോപന സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നു ജനതാദൾ (യു) ദേശീയ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സഖ്യകക്ഷി സർക്കാരുകളുടെ ഭരണം സുഗമമാക്കാനും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാനും ഏകോപന സമിതി സംവിധാനം അനിവാര്യമാണെന്ന് ദേശീയ കൗൺസിൽ വിലയിരുത്തി.

ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിൽ ബിജെപിക്കും എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികൾക്കുമിടയിൽ ഭിന്നത രൂപമെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഏകോപന സമിതി വേണമെന്നു ജെഡിയു ആവശ്യമുയർത്തുന്നത്. ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിഹാറിൽനിന്നു സർവകക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സന്ദർശിച്ചെങ്കിലും അനുകൂല പ്രതികരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.



ജെഡിയുവിനു ദേശീയ പാർട്ടി പദവി ലഭിക്കാനായി കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നു പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ലലൻ സിങ് നിർദേശിച്ചു. ദേശീയ പാർട്ടി പദവി ലഭിക്കാൻ നാലിടത്തു സംസ്ഥാന പാർട്ടി പദവി ആവശ്യമുണ്ട്. നിലവിൽ ബിഹാറിലും അരുണാചൽ പ്രദേശിലും മാത്രമാണ് ജെഡിയുവിനു സംസ്ഥാന പാർട്ടി പദവിയുള്ളത്.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന യുപിയിലും മണിപ്പൂരിലും സംസ്ഥാന പാർട്ടി പദവി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി ലലൻ സിങ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മാസം ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ ലലൻ സിങിനെ പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നടപടി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു.



English Summary: JD(U) demands setting up of NDA coordination committee to iron out differences within alliance