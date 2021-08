130ലേറെ സർക്കാർ അഭിഭാഷകരുണ്ട്; പുറത്തു നിന്ന് വരുത്താനാണിഷ്ടം; 20 കേസിന് 19 കോടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) എതിരായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെലവാക്കിയത് 70 ലക്ഷം രൂപ. പുറത്തുനിന്നു കേസ് വാദിക്കാനെത്തിയ അഭിഭാഷകന് ഫീസ് കൊടുത്തതാണ് ഈ തുക. എന്നാൽ നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാജരായ അഭിഭാഷകനു ഫീസ് കൊടുത്തതായി അറിവില്ലെന്നും വിവരാവകാശ മറുപടിയിൽ പറയുന്നു.

നയതന്ത്ര മാർഗം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സ്വർണം കടത്തിയ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ടെന്നു മൊഴി നൽകാൻ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നതായിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ്. സ്വപ്നയുടെ ഒപ്പം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു വനിതാ പൊലീസുകാരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ഇഡി കോടതിയെ സമീപിച്ചു.



സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ പറ്റില്ലായെന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായത് അഡ്വ. ഹരിൻ പി.റാവൽ. കേസ് തോറ്റെങ്കിലും ഫീസ് കൃത്യമായി കൊടുത്തു, 70 ലക്ഷം രൂപ. നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിൽ സർക്കാരിനുവേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹാജരായത് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മനിന്ദർ സിങ്. പക്ഷേ ഫീസ് കൊടുത്തതായി അറിയില്ലായെന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ ഓഫിസ് നൽകിയ വിവരാവകാശ മറുപടി.



കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യമുള്ള 20 കേസുകൾ വാദിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് അഭിഭാഷകരെ എത്തിച്ച വകയിൽ 19 കോടി രൂപ മുടക്കിയെന്ന് സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലടക്കം 130ലധികം സർക്കാർ അഭിഭാഷകരുടെ നീണ്ട നിരയുള്ളപ്പോഴാണ് സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്തെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.



English Summary: Kerala Govt spend lakhs of fees to advocate for case against ED