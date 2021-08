കഞ്ചാവാണ് ലാഭം; കൃഷിക്കായി അനുമതി തേടി കലക്ടർക്ക് കർഷകന്റെ കത്ത്

പുണെ∙ കൃഷി ഭൂമിയിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്യാൻ അധികൃതരുടെ അനുമതി തേടി കർഷകൻ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോലാപുരില്‍ അനിൽ പട്ടീൽ എന്ന കർഷകനാണ് നിലവിലെ കൃഷി നഷ്ടം നേരിട്ടതോടെ കഞ്ചാവ് കൃഷിക്ക് അനുമതി തേടി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത്.



കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾക്ക് ഒന്നും നിശ്ചിത വിലയില്ല. എന്നാൽ കഞ്ചാവിന് വിപണിയിൽ നല്ല വിലയുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ കഞ്ചാവ് തൈകൾ നട്ടുവളർത്തുന്നതല്ലേ ലാഭമെന്നാണ് കർഷകന്റെ ചോദ്യം. സെപ്റ്റംബർ 15ന് മുൻപ് അപേക്ഷയിൽ മറുപടി തരണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ 16 മുതൽ മൗനം സമ്മതമായി കണ്ട് കഞ്ചാവ് കൃഷി ആരംഭിക്കുമെന്നും അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

കഞ്ചാവ് കൃഷി തുടങ്ങിയ ശേഷം നിയമനടപടി വന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തം ജില്ലാ അധികൃതർക്ക് ആയിരിക്കുമെന്നും അപേക്ഷയിലുണ്ട്. അപേക്ഷ ലഭിച്ചതോടെ ജില്ലാ ഭരണാധികാരികൾ ഇത് പൊലീസിന് കൈമാറി. ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപേക്ഷയെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇയാൾ കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്താൽ കേസെടുക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Maharashtra farmer seeks permission to cultivate ganja on his farm