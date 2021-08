സ്വത്തു തർക്കം; ചികിത്സ കിട്ടാതെ പുഴുവരിച്ച് ഒരമ്മ, ‘മരിക്കുന്നില്ലേ’ എന്നു മക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കത്തിനിടെ, ചികിത്സ കിട്ടാതെ പുഴുവരിച്ച് നരകിച്ച് ഒരമ്മ. തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്താണ് മക്കളുടെ വാശിയെ തുടർന്ന് വീട്ടിലെ വൃത്തിഹീനമായ മുറിയില്‍ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾക്കു പോലും മതിയായ സൗകര്യമില്ലാതെ എൺപതുകാരിയായ സരോജിനി കിടക്കുന്നത്.

രണ്ടു പെണ്‍മക്കളും ഒരു മകനുമാണുള്ളത്. മക്കള്‍ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്നും ആഹാരം തരുന്നില്ലെന്നും സരോജിനി പറഞ്ഞു. ചായക്കട നടത്തിയാണു സരോജിനി മക്കളെ വളർത്തിയത്. ഒരു ചെറുമകന്‍ ആയുര്‍വേദ ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷേ അമ്മ കിടക്കുന്നത് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ മുറിയില്‍. മലവും മൂത്രവും മുറിയിലെ ഒരു ബക്കറ്റില്‍ കിടക്കുന്നു. തലയ്ക്കു സമീപം എപ്പഴോ കൊണ്ടുവച്ച ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡ്. ദേഹമാകെ വ്രണങ്ങൾ.

ഒരു മകള്‍ വല്ലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും ഓണത്തിനു ശേഷം അതും നിലച്ചു. സ്വത്ത് കിട്ടിയവര്‍ നോക്കട്ടെ എന്ന തര്‍ക്കമാണ് മക്കൾ തമ്മിൽ. വീട്ടില്‍ ഇടയ്ക്ക് എത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് സരോജിനിയുടെ ദയനീയ സ്ഥിതി കണ്ടത്. മരിക്കുന്നില്ലേ, മരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന മക്കളുടെ ചോദ്യമാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് സഹിക്കാന്‍ പറ്റാത്തത്. വീട്ടിൽ അമ്മയുള്ള കാര്യം ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഗുരുതരസാഹചര്യം അവരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

