കാബൂളിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണ സാധ്യത; അപകട സാഹചര്യം: ബൈഡന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ അടുത്ത 24–36 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണത്തിനു സാധ്യതയെന്നു യുഎസ്. നാറ്റോ–യുഎസ് സഖ്യം ചൊവ്വാഴ്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിടാനൊരുങ്ങവേ, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനാണു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയശേഷമായിരുന്നു ബൈഡന്റെ പ്രതികരണം.

‘ അതീവ അപകടകരമാണ് അഫ്ഗാനിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണത്തിനു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 24–36 മണിക്കൂറിനകം കാബൂളിൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണു യുഎസ് കമാൻഡർമാർ എന്നെ അറിയിച്ചത്’– ബൈഡൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ബൈഡന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അടിയന്തര സുരക്ഷാ യോഗത്തിൽ സേനയിലെ ഉന്നത കമാൻഡർമാരും പങ്കെടുത്തു. യുഎസ് ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സന്ദർഭമാണു വരുന്ന ദിവസങ്ങളെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി.



കാബൂൾ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് താലിബാൻ കൂടുതൽ ഭടന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. വീണ്ടും ചാവേർ ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പു പരിഗണിച്ചു വിമാനത്താവള കവാടങ്ങളിൽ കൂട്ടംകൂടുന്നതു വിലക്കി. വിമാനത്താവള റോഡുകളിൽ കൂടുതൽ ചെക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച താലിബാൻ, കൂടുതൽ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ സഖ്യസേനയ്ക്കാണു വിമാനത്താവളത്തിനകത്തെ സുരക്ഷാച്ചുമതല. ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യം മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഒരുലക്ഷത്തിലേറെപ്പേരെ ഒഴിപ്പിച്ച യുഎസ് ദൗത്യവും അവസാനഘട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങി.



English Summary: US Believes New Attack On Kabul Airport Highly Likely In 24-36 Hours: Joe Biden