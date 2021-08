അഫ്ഗാനിൽ പാളി; താലിബാന്‍ മാത്രമല്ല, വീണ്ടും യുഎസിന് നേരെ ‘അജ്ഞാത ശത്രു’

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി യുഎസിന്റെ വിദേശകാര്യ മേഖലയെ ആകെ ആശങ്കയിലാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും ചർച്ചകളിലേക്കെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനു കാരണമായതാകട്ടെ യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെ യാത്രയും. ഹവാന സിൻഡ്രോം എന്നാണ് ആ പ്രശ്നത്തിനു പേര്. ഏഷ്യൻ രാജ്യമായ വിയറ്റ്നാമിലേക്കു യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി സിംഗപ്പൂരിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കമല ഹാരിസ് ഹവാന സിൻഡ്രോമിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത്. വിയറ്റ്നാമിലെ ഹനോയിയിലുള്ള യുഎസ് എംബസിയിലായിരുന്നു ഇത്തവണ പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഇതോടെ യാത്ര ആശങ്കയിലായി. പിന്നീട് മൂന്നു മണിക്കൂർ താമസിച്ചാണ് കമല സിംഗപ്പൂരിൽനിന്നു വിയറ്റ്നാമിലെത്തിയത്. ഇതിനോടകം യുഎസ് അധികൃതർ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ഹവാന സിൻഡ്രോം? യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ യാത്രയെപ്പോലും പാതിവഴിയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തും വിധം എന്തു പ്രശ്നമാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? യുഎസിനു പോലും കൃത്യമായ ഒരുത്തരമില്ലെന്നതാണു സത്യം.

താലിബാനു പിന്നാലെ ‘അജ്ഞാത ശത്രു’



യുഎസിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പറക്കുംതളികകളും മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടാകാറുണ്ട്. ദുരൂഹതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യുഎസ് പൊതുബോധത്തിലെ ഇനിയും ഉത്തരംകിട്ടാത്ത സമസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഏടുകളാണ് യുഎഫ്ഒ അഥവാ പറക്കുംതളിക. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് പോലും രാജ്യം അടുത്തിടെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.



എന്നാൽ ഭാവനാധിഷ്ഠിതമായ പറക്കുംതളികകളേക്കാൾ ഭരണകൂടത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നേരെ ഇടയ്ക്കിടെയുണ്ടാകുന്ന ‘അജ്ഞാത ശത്രുവിന്റെ’ ആക്രമണം. നീണ്ടനാളായി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും പരിശോധനകൾക്കുമൊന്നും ഇതിനു പിന്നിലുള്ള യഥാർഥ കാരണത്തെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ താലിബാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ യുഎസിനു പാളിച്ച പറ്റിയെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, ഹവാന സിൻഡ്രോം വീണ്ടും ചർച്ചകളിലിടം പിടിക്കുകയാണ്.



എന്താണ് ഹവാന സിൻഡ്രോം?



പൊടുന്നനെ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കടുത്ത തലവേദന, തലയിൽ സമ്മർദം, ബോധക്കേട്, തലകറക്കം, ഓർമക്കുറവ് എന്നിവയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹവാന സിൻഡ്രോം. ചിലരിൽ മൂക്കിൽനിന്നു രക്തസ്രാവവുമുണ്ടാകാറുണ്ട്. 2016ൽ ക്യൂബയിലെ ഹവാനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരിലാണ് ഇതാദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണിതിന് ഹവാന സിൻഡ്രോമെന്ന പേരു ലഭിച്ചതും. പിന്നീട് ജർമനി, ഓസ്ട്രിയ, റഷ്യ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ബാധിച്ചു. പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും, പല രാജ്യങ്ങളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലും ഇതു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതൊരു മാനസികമായ തോന്നലാണെന്നാണ് ആദ്യകാലത്ത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്.



ക്യൂബയിലുണ്ടായിരുന്ന യുഎസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുടെ തലച്ചോറിന്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ സിഐഎ ഡയറക്ടർ വില്യം ബേൺസ് ഇതു പകൽപോലെ സത്യമെന്നു വിധിയെഴുതിയതോടെയാണു ഹവാന സിൻഡ്രോമിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് ഭരണകൂടം ബോധവാന്മാരായത്. തങ്ങളുടെ ഇരുന്നൂറിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈയവസ്ഥ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു യുഎസ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇവരിൽ കൂടുതലും എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും സിഐഎ അംഗങ്ങളുമാണ്. ഈ അവസ്ഥ ആദ്യം പിടികൂടിയ ക്യൂബൻ എംബസിയിലെ അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അതീവതോതിൽ തുളച്ചുകയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ലക്ഷക്കണക്കിനു ചീവീടുകൾ ഒരേസമയം കരയുന്നതു പോലയുള്ള ശബ്ദം. ഒരു വിൻഡോ ഗ്ലാസ് പകുതി തുറന്ന കാറിൽ അതിവേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതു പോലെയുള്ള സമ്മർദവും ഇവർക്കുണ്ടായി. എവിടെയോനിന്ന്, ഒരു അജ്ഞാതൻ തങ്ങളുടെ നേർക്ക് ഒരു ഊർജ ഉപകരണത്തിൽനിന്നു രശ്മികൾ പ്രയോഗിച്ചതുപോലെയാണു തോന്നിയതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. തലകറക്കവും കടുത്ത ശ്രദ്ധക്കുറവും പിന്നീട് ഇവരെ പലപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ പലരും സേവനം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തി വൈദ്യ ചികിത്സയ്ക്കായി യുഎസിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇവരിൽ പരിശോധന നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ തലച്ചോറിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ തലയോട്ടിക്കോ മറ്റ് അസ്ഥിഭാഗങ്ങൾക്കോ ത്വക്കിനോ യാതൊരു കുഴപ്പവുമുണ്ടായിരുന്നില്ലതാനും!



വൈറ്റ്ഹൗസിൽ പോലും!



ലോകമെമ്പാടും ഈ സംഭവത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലാണെന്നാണു കണക്ക്. നിലവിലെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്നയിലുള്ള യുഎസ് എംബസിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പത്തിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതു സംഭവിച്ചു. വിദേശങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, യുഎസിനുള്ളിലും ഈ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഏപ്രിലിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിനു സമീപത്തുവച്ച് ഒരു ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേശകസമിതിയംഗത്തിനു സമാനമായ അവസ്ഥ നേരിട്ടത് അമേരിക്കയെ ആകെ അമ്പരപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ്. യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമല്ല ഇതു നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. കാനഡയിലെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ഇതു സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർക്ക് ഹവാന സിൻഡ്രോമിനു സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



റഷ്യൻ രഹസ്യായുധം?



ഹവാന സിൻഡ്രോമിന്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം 5 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണിതു സംഭവിക്കുന്നതെന്നു യുഎസിനു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രശ്നം ഇത്ര ദുരൂഹമാകാനും ഇതാണു കാരണം. റഷ്യൻ നിർമിത സോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ അവസ്ഥ ഇരകളിൽ വരുത്തുന്നതെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ കേൾവിശക്തിയുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതോ സോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വച്ചാകാം ഹവാനയിൽ ഇതു നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് അന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഏജൻസികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് ഇതു തെറ്റാകാമെന്നും വാദമുയർന്നു.



സോണിക് തരംഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യമസ്തിഷ്കത്തിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. മറ്റു പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഹവാന സിൻഡ്രോമിനെക്കുറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പുകളിൽനിന്നും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്നും ഡേറ്റ ചോർത്താനായി നിർമിച്ച ഏതോ ഉപകരണം പ്രയോഗിച്ച വേളയിൽ മനുഷ്യനി‍ൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ഇതു നിരീക്ഷിച്ച നിർമാതാക്കൾ പിന്നീട് ഇതിനെ ഒരു ഭീകരായുധമായി മാറ്റുകയായിരുന്നെന്നും ഇത്തരത്തിലെ ഒരു പ്രബല സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു.



2019ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ശാസ്ത്രജേണലിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഉപകരണത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് സംഭവത്തിനു വഴിവയ്ക്കുന്നതെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു തെളിവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോഴും, ഏറെ സാധ്യതയുള്ള വാദമായിട്ടാണ് ഇതു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ‘മൈക്രോവേവ്’ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സാധ്യമാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



ആരാണു പിന്നിൽ?



റഷ്യൻ ഇന്റലിജൻസ് സംഘടനകളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും യുഎസിന്റെ സംശയ റഡാറിൽ വന്നത്. ഇതു റഷ്യൻ സാങ്കേതികവിദ്യയാണെന്നും റഷ്യയ്ക്കു മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആയുധം നിർമിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളൂവെന്നും ആദ്യകാലത്ത് ഈ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെയായി ചൈനയുടെ പേരും ഉയർന്നുകേൾക്കുന്നു. നൂതന ആയുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനായി വൻ ബജറ്റിൽ പരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചൈനയും ഈ ആയുധത്തിനുള്ള ശേഷി കൈവരിച്ചിരിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.



വിയറ്റ്നാമിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ചൈനീസ് സ്വാധീനത്തിനു തടയിടാനും രാജ്യത്തെ തങ്ങളുടെ നിരയിൽ നിർത്താനും സാധ്യതകൾ തേടിയാണ് കമല ഹാരിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെത്തിയത്. എന്നാൽ ചൈന അതിനു മുൻപുതന്നെ ഗോളടിച്ചു. കമല എത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ചൈനീസ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ ഹനോയിയിലെത്തി വിയറ്റ്നാം സർക്കാരുമായി പെട്ടെന്നുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും വിയറ്റ്നാമിന് 20 ലക്ഷം സൗജന്യ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിൽ ചൈനീസ് ഇടപെടൽ ശക്തമായതിനാൽ, ഹനോയിയിലെ സംഭവത്തിൽ ചൈനയുടെ മേലും സംശയനിഴൽ വീണു.



യുഎസിനോട് വൈരമുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ഭീകരസംഘങ്ങളാണോ സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നും സംശയമുണ്ട്. ഇവർ തങ്ങളുടെ ആയുധത്തിന്റെ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്നതാണോ? ഈ ആയുധങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ മാരകമാക്കി വൻനാശം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാകുമോ? ഇത്തരം ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങളും ഹവാന സിൻഡ്രോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു.



