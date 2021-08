‘രേഖയുണ്ടെങ്കിൽ തടയില്ല; ഹിന്ദു,സിഖ് മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കു പോകാം’

കാബൂൾ∙ കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരായ ഹിന്ദു, സിഖ് മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കു പോകാമെന്നു താലിബാൻ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കയറാനെത്തിയ ഹിന്ദു, സിഖ് മതവിശ്വാസികളെ താലിബാൻ തടഞ്ഞതായി വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അനുമതി വേണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വേൾഡ് ഫോറം അഭ്യർഥിച്ചതായി താലിബാൻ വക്താവ് സഹേബുല്ല മുജാഹിദ് അറിയിച്ചു.

സിഖുകാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അവരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും താലിബാൻ വക്താവ് ഒരു അഫ്ഗാൻ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവരോടു സഹകരിക്കുമെന്നും താലിബാൻ അറിയിച്ചു. 565 പേരെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചത്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എംബസി ജീവനക്കാരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുമാണ്. അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരായ ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും അഭയം തേടി ഇന്ത്യയിലെത്തി. വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങളിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാര ബന്ധത്തിനു താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് താലിബാൻ നേതാവ് ഷേർ മുഹമ്മദ് സ്റ്റാനിക്സായി നേരത്തേ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മേഖലയിലെ പ്രധാന രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുമായി വ്യാപാര, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ താൽപര്യമുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ വഴിയുള്ള ഇന്ത്യ– അഫ്ഗാൻ വ്യാപാര ബന്ധവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നു താലിബാൻ നേതാവ് പ്രതികരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നു താലിബാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Afghan Hindus, Sikhs can travel to India with valid document: Taliban