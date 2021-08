യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഏകപക്ഷീയം; ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമായിരുന്നു: താലിബാൻ

കാബുൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ യുഎസ് നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് താലിബാൻ. ജനങ്ങൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം ആക്രമണത്തിൽനിന്ന് പിന്മാറണം. വിദേശ മണ്ണിൽ യുഎസ് നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് താലിബാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയുണ്ടെങ്കിൽ, അതു ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തിനു കാരണമായ ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമല്ല വേണ്ടത്.’– താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുല്ല മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി, അഫ്ഗാനിലുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഏഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ അമേരിക്കൻ സേനയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുറപ്പെട്ട ഐഎസ്–കെ ചാവേ‍ർ സംഘത്തെയാണ് അമേരിക്ക ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ വധിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ, അഞ്ചോളം റോക്കറ്റുകളും വിമാനത്താവളത്തിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വന്നിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിലെ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഇതും തകർത്തു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് യുഎസ് സേനാ പിന്മാറ്റം പൂർത്തിയാകാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി ഉയരുന്നത്.

English Summary: US Drone Attack "Arbitrary", "Should Have Been Reported To Us": Taliban