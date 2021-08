ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ജയില്‍; പൊലീസ് കെട്ടിടത്തിന് തീയിട്ട് യുവാവ്

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു ജയിലിൽ പോകുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പൊലീസിന്റെ കെട്ടിടത്തിനു തീയിട്ട് യുവാവ്. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നാണ് അപൂർവ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്കോട്ടിലെ പൊലീസ് ചൗക്കിക്ക് 23 വയസ്സുകാരനായ ദേവ്ജി ചവ്ദ എന്ന യുവാവാണ് തീയിട്ടത്.

ഭാര്യയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിനു കാരണമായി ഇയാൾ പറയുന്നത്. ഭാര്യ തനിക്കു സമാധാനം തരുന്നില്ലെന്നും നിരന്തരം വഴക്കാണെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു. അവർക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലതു ജയിലിൽ പോകുന്നതാണെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു. ജയിലിൽ നല്ല ഭക്ഷണം എങ്കിലും കിട്ടുമെന്നാണു യുവാവിന്റെ പക്ഷം. ഇതിനു കേസുണ്ടാക്കാനാണ് പൊലീസ് കെട്ടിടത്തിനു തീയിടാൻ യുവാവ് തീരുമാനിച്ചത്.

രാജ്കോട്ടിലെ ജംനഗറിലുള്ള ബജ്റംഗ് വാഡി പൊലീസ് ചൗകിക്ക് സമീപമാണ് ദിവസ വേതനക്കാരനായ ദേവ്ജി താമസിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ പെട്രോളുമായി സ്ഥലത്തെത്തിയ യുവാവ് കെട്ടിടത്തിനു തീയിടുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴും ഇയാൾ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചില്ല. ഈ സമയം പൊലീസ് കെട്ടിടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ജയിലിൽ പോകുന്നതാണെന്നും അതിനാണ് താൻ ഇതു ചെയ്തതെന്നും യുവാവ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

