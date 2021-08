സ്വർണമിശ്രിതം തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചു, മുകളിൽ തുണി; ‘ജീൻസ്’ വഴി സ്വർണക്കടത്ത്

മട്ടന്നൂർ∙ സ്വർണമിശ്രിതം തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച ജീൻസ് പാന്റ്സ് ധരിച്ചു സ്വർണക്കടത്തിനു ശ്രമം. കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലാണു സ്വർണക്കടത്തുകാരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ രീതി കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയത്. 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ 302 ഗ്രാം സ്വർണമാണു ഞായർ രാത്രി ദുബായിൽ നിന്നെത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരനായ ചെറുതാഴം സ്വദേശി ശിഹാബിൽനിന്നു പിടികൂടിയത്.

പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണ മിശ്രിതം പാന്റിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതിനു മുകളിൽ തുണി തുന്നിച്ചേർത്താണു കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇയാൾ ധരിച്ച പാന്റ്സിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കടത്തുരീതി പരീക്ഷിച്ചത്. കസ്റ്റംസ് അസി.കമ്മിഷണർ ഫായിസ് മുഹമ്മദ്, സൂപ്രണ്ടുമാരായ പി.സി.ചാക്കോ, എസ്.നന്ദകുമാർ, ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ദിലീപ് കൗശൽ, ജോയ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, മനോജ് യാദവ്, സന്ദീപ് കുമാർ, യദു കൃഷ്ണ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.



English Summary : Gold smuggling through jeans, on arrested in Kannur Airport