‘തല തല്ലിപ്പൊളിക്കണ’മെന്ന പരാമർശത്തില്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്; ന്യായീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു കർഷകർ നടത്തിയ റാലിക്കിടെ പൊലീസുകാർക്ക് ‘കർഷകരുടെ തല തല്ലിപ്പൊളിക്കാൻ’ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർദേശം നൽകിയതിൽ മാപ്പു പറഞ്ഞ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്. കർണാൽ സബ് ഡിവിഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റ്(എസ്ഡിഎം) ആയുഷ് സിൻഹയാണ് പൊലീസുകാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വിവാദ നിർദേശം നൽകിയത്. ഇതിൽ മാപ്പു പറഞ്ഞ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റായ നിഷാന്ത് യാദവ് രംഗത്തുവന്നു.

സംഘർഷ സാഹചര്യത്തിലാണു കർഷകരുടെ തല തല്ലിപ്പൊളിക്കണം എന്ന പരാമർശം ഉണ്ടായത്. ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ജില്ലയുടെ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ എസ്ഡിഎം വളരെ നല്ല ഓഫിസറാണ്. ആ നിമിഷത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. തെറ്റായ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതാകില്ല’– ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു.



വിവാദ പരാമർശത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തള്ളാതെ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ രംഗത്തെത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി കർക്കശമായ സമീപനം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഖട്ടർ അറിയിച്ചു.



ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിഡിയോ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഹരിയാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കർഷക സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച കർഷകർക്കെതിരെ കർണാൽ ബസ്താർ ടോൾ പ്ലാസയിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ലാത്തി ചാർജിൽ ഒരു കർഷകൻ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.



