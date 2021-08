നെഹ്റുവിനെ ഒഴിവാക്കി പോസ്റ്റർ: സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് ഐസിഎച്ച്ആർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോസ്റ്ററില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്ന വിവാദത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗൺസിൽ(ഐസിഎച്ച്ആർ). സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന്റെ 75ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള അമൃത് മഹോത്സവത്തിനായി ഒട്ടേറെ പോസ്റ്ററുകള്‍ തയാറാക്കി. നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രമുള്ള പോസ്റ്ററുമുണ്ട്. ഒരു പോസ്റ്റര്‍ മാത്രം വെബ്സൈറ്റില്‍ വന്നത് സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്ന് ഐസിഎച്ച്ആർ വ്യക്തമാക്കി.

‘അൻപതോളം നേതാക്കൾ ഈ പോസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നെഹ്റുവിന്റെ സംഭാവനകൾ വിലകുറച്ച് കാണാനാകില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏഴ്, എട്ട് പോസ്റ്ററുകൾ ഇതിനായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവ ഉടൻ വെബ്സൈറ്റിൽ വരും.’– ഐസിഎച്ച്ആർ ഡയറക്ടർ ഓം ജീ ഉപാധ്യായ പറ‍ഞ്ഞു.



‘ആസാദീ കാ അമൃത് മഹോത്സവ്’ എന്ന പേരിൽ ഐസിഎച്ച്ആർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാർഷികാഘോഷ പോസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നെഹ്റുവിനെ ഒഴിവാക്കിയത്. നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി വി.ഡി.സവർക്കറുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു.



English Summary : Contribution of Nehru Ji cannot be underestimated while celebrating of 75th Year of Independence: Director ICHR