അഫ്ഗാനിലെ താലിബാൻ ഭരണം; കശ്മീരില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ഭീകരർ, ജാഗ്രത

ന്യൂഡൽഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിലേക്കു ഭീകരർ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നുവെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഭീകരരുടെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളെങ്കിലും കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്നു രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു.

നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപത്തെ ക്യാംപുകളിൽ 300 ഭീകരർ എത്തിയെന്നു വിവിധ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കശ്മീർ താഴ്‌വരയിലെ ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. ‘ഞങ്ങളും ജാഗ്രതയിലാണ്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കാബൂൾ താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം, സോഷ്യൽ മീഡിയ അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങളാൽ നിറയുന്നു.’

‘കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി എല്ലാ ദിവസവും, സുരക്ഷാ സേനയ്‌ക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു’. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ലോഞ്ച് പാഡുകളിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: In Jammu and Kashmir, Terror Attacks Rise As US Pulls Out Of Afghanistan