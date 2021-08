മട്ടന്നൂരിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു; നാലുപേർക്ക് പരുക്ക്

കണ്ണൂർ∙ മട്ടന്നൂർ 19–ാം മൈലിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു. നാലുപേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ബ്രദർ തോമസ്കുട്ടി (25) ആണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ റോയി വടക്കൻ (53), സിസ്റ്റർ ട്രീസ (58) എന്നിവരെ മട്ടന്നൂർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് ഇരിട്ടിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറാണ് മലബാർ സ്കൂളിന് സമീപം രാവിലെ 9.30ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന്റെ ഓർഫനേജ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റേതാണ് കാർ.

English Summary: One killed and four injured in road accident at Mattannur