വിനോദയാത്രയ്ക്കുശേഷം മടക്കം; കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 3 യുവാക്കൾ മരിച്ചു

കൊച്ചി ∙ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്ത് തൃക്കളത്തൂരിൽ എംസി റോഡിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു കാർ യാത്രക്കാരായ മൂന്നു യുവാക്കൾ മരിച്ചു. തൊടുപുഴ പുറപ്പുഴ സ്വദേശികളായ മുക്കിലകാട്ടിൽ രാജേന്ദ്രന്റെ മകൻ ആദിത്യൻ (23), കുന്നേൽ ബാബുവിന്റെ മകൻ വിഷ്ണു(24), സഹോദരൻ അരുൺ ബാബു(22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.45 നായിരുന്നു അപകടം.

കാറിൽ ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പുറപ്പുഴ മുക്കിലകാട്ടിൽ അമർനാഥ് ആർ. പിള്ളയെ (20) ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴ ഭാഗത്തേക്കു പോയ കാറും ലോറി തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കു പോയ ലോറിയുമാണ് അപകടത്തിൽ‌പെട്ടത്.

കർണാടകയിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കു പോയി, രണ്ടു കാറുകളിലായി തിരികെ വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഇതിൽ അപകടത്തിൽപെട്ട കാർ അവിടെനിന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു. കാർ ഓടിച്ചിരുന്നയാൾ ഉറങ്ങിയതാകാം അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ലോറി ഡ്രൈവറെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൃതദേഹങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റി.

