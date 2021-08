കാറിൽ കടത്തിയ 18.7 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവതിയടക്കം രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ കാറിൽ 18.7 കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിനിടെ കുന്നമംഗലത്ത് രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. തൃശൂർ മുല്ലശേരി സ്വദേശിനി ലീന (43), പട്ടാമ്പി സ്വദേശി സനൽ (36) എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഇവർ വയനാട്ടിലേക്കു പോകുംവഴി പൊലീസ് രാവിലെ കുന്നമംഗലം – വയനാട് റോഡിൽ കാർ തടഞ്ഞു പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കാറും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കാറിന്റെ നമ്പർ വ്യാജമെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

തൃശൂരിൽ ബ്യൂട്ടിപാർലർ നടത്തിയിരുന്ന ലീനയും ബേക്കറി ജീവനക്കാരനായ സനലും ലോക്ഡൗൺ കാലത്താണ് കോഴിക്കോട് ചേവരമ്പലത്ത് വീടെടുത്ത് കഞ്ചാവ് കടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കഞ്ചാവ് ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു.

