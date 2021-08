തൃശൂരില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; റേഞ്ച് ഓഫിസറെ തടഞ്ഞുവച്ച് നാട്ടുകാര്‍

തൃശൂർ∙ പാലപ്പിള്ളിയിലും കുണ്ടായിയിലും കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികളായ പാലപ്പിള്ളി സ്വദേശി ഒഴുക്കപ്പറമ്പന്‍ സൈനുദീന്‍ (49), ചുങ്കാല്‍ സ്വദേശി പോട്ടക്കാരന്‍ പീതാംബരന്‍ (59) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം.



താല്‍കാലിക ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ സൈനുദീന്‍ എലിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. കാട്ടാനയെ കണ്ട് ബൈക്കില്‍നിന്നും മറിഞ്ഞ് വീണ സൈനുദീനെ, കാട്ടാന നൂറുമീറ്ററോളം വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയാണ് കൊന്നത്. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. സംഭവം അറിഞ്ഞശേഷം വനപാലകര്‍ സ്ഥലത്ത് എത്താത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. വിവരം അറിയിച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് വനപാലകര്‍ എത്തിയത്. വരന്തരപ്പിള്ളി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇന്‍ക്വസ്റ്റിന് ശേഷം മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

കുണ്ടായി എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളിയായ പീതാംബരന്‍ ടാപ്പിങ്ങിന് സൈക്കിളില്‍ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണമുണ്ടായത്. കുണ്ടായി ഇരുമ്പ് പാലത്തിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ആന വരുന്നത് കണ്ട് ഓടി മാറിയെങ്കിലും പിന്തുടര്‍ന്ന ആനകള്‍ പീതാംബരനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കയ്യിലും കാലിലും കുത്തേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ പീതാംബരനെ നാട്ടുകാര്‍ തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ മേഖലയില്‍ നാലു ജീവനുകള്‍ പൊലിഞ്ഞിട്ടും വനംവകുപ്പ് നടപടി എടുക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്, സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ റേഞ്ച് ഓഫിസറെ നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞുവച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പരിഹാരം കാണണമെന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

