'കെണി’യൊരുക്കുകയാണോ നിതീഷ്?; ജാതി സെൻസസിൽ കുരുങ്ങുമോ മോദി സർക്കാര്‍?

ഓഗസ്റ്റ് 23നാണ് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർവകക്ഷി സംഘം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ടത്. രാജ്യത്ത് ജാതി സെൻസസ് വേണമെന്നായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം. സർക്കാരിൽനിന്നുള്ള ഉന്നമന–ക്ഷേമ നടപടികൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എത്തണമെങ്കിലും ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ആഴം കൂടണമെങ്കിലും ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലെ ഒരു വാദം.

മാത്രവുമല്ല, ജാതിയും വോട്ടുമായി ഇന്ന് അത്രയേറെ ബന്ധമുണ്ട് രാജ്യത്ത്. ഏതു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ വിജയത്തിലും ജാതി വോട്ടുകൾ നിർണായകമായിരിക്കുന്ന കാലം. യുപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, ബിഹാറിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ ആർജെഡിയുമായി കൈകോർത്ത് ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യവുമായി മോദിയുടെ മുന്നിലെത്തിയ നിതീഷിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയിൽനിന്ന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്.

ജാതി സെൻസസിനെ ആർഎസ്എസ് അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല. അത് ബി.ആർ.അംബേദ്കർ വിഭാവനം ചെയ്ത ജാതിരഹിത സമൂഹത്തിന് എതിരാണെന്നും സാമൂഹിക സൗഹാർദം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ദുർബലമാക്കുമെന്നാണ് സംഘനേതാക്കളിൽ ചിലർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ 2021ലെ സെൻസസിൽ ജാതിയും ഉൾപ്പെടുമെന്നും അത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജാതി സെൻസസ് ആയിരിക്കുമെന്നും 2018ൽ പറഞ്ഞത് ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങായിരുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ പക്ഷേ മോദി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത് ജാതി സെൻസസിന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും.



നിതീഷ് കുമാർ (ഇടത്), നരേന്ദ്ര മോദി (വലത്).

അതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാറിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും വരവ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റവും നല്ല സമയം നോക്കിയായിരുന്നു ആ വരവ്. ജാതി സെൻസസ് എന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ബിജെപിയെക്കൊണ്ട് കൈമുക്കിക്കുക എന്നതുതന്നെയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ജാതി സെൻസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസികളുടെ കൃത്യമായ കണക്കെടുപ്പുണ്ടാകുന്നതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ബിജെപി ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം.



ഇത്തരത്തിൽ, ജാതി സെൻസസ് സംബന്ധിച്ച വിവാദം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, അടുത്ത കാലത്ത് ബിജെപി നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായും അതു മാറുകയാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ പാർട്ടിക്കു മറികടക്കാനാകും? ഇന്ത്യയിലെ ജാതിരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നാള്‍വഴികളിലൂന്നി, വിലയിരുത്തുകയാണ് മലയാള മനോരമ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ജോമി തോമസ് ‘ദില്ലിയാഴ്ച’ പോഡ്‌കാസ്റ്റിലൂടെ..

