ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശവുമുണ്ടെന്നാണു (Right to be Forgotten) കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ആശാ മേനോൻ പറഞ്ഞത്. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽനിന്ന്, തന്നെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിഡിയോകളും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ബംഗാളി നടി നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം. നടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോശം വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും യുട്യൂബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വെബ്സീരിസ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ച ചില വിഡിയോകളാണു പ്രശ്നമായത്. സ്വകാര്യതയുടെ മൗലിക അവകാശത്തിൽ തന്നെ മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശവും തനിയെ വിടാനുള്ള അവകാശവുമെല്ലാം (Right to be Left Aone) ഉൾച്ചേരുന്നുവെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതി വിലയിരുത്തി ജസ്റ്റിസ് ആശാമേനോൻ വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാളി നടിക്ക് സംഭവിച്ചത്...



വെബ്സീരീസിൽ പ്രധാന വേഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണു രാംഗോപാൽ വർമ സ്റ്റുഡിയോസ് ബംഗാളി നടിയെ സമീപിക്കുന്നത്. വെബ് സീരീസ് ഷൂട്ടിങ്ങിനു മുൻപായി ട്രെയ്‍ലർ വിഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൽ താൻ വീണുപോയെന്നാണ് നടിയുടെ പരാതി. നടിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഡിയോയാണ് ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് പ്രോജക്ട് മുന്നോട്ടു പോയില്ല. വെബ് സീരീസിന്റെ നിർമാണവുമുണ്ടായില്ല. 2020 ഡിസംബറിൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ യുട്യൂബ് ചാനലിലും വെബ്സൈറ്റിലും നേരത്തേ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വിഡിയോയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് നടി ഞെട്ടി. ഇതു നീക്കം ചെയ്യണമെന്നു പ്രൊഡ്യൂസറോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



അദ്ദേഹം നടിയുടെ ആവശ്യം മാനിച്ച് പ്രസ്തുത വിഡിയോ തന്റെ യുട്യൂബ് പേജിൽനിന്നും വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നും നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിനിടെ വിഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും മറ്റു പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും അപ്‌‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളെ എഡിറ്റ് ചെയ്തും പലരും ഉപയോഗിച്ചു. വളരെ മോശം കമന്റുകളും ഇതിനൊപ്പം പ്രചരിച്ചു. ‘ഇത്തരം നടപടികളുടെ പ്രത്യാഘാതമായി നടിക്കു പല അജ്ഞാരുടെയും ഫോൺസന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പലതരത്തിൽ അപമാനം നേരിട്ടു. ഇത് ഇവരുടെ മാന്യത സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി. പ്രഫഷനൽ ഇടപാടുകളെയും വ്യക്തിജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചു’ കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.



മറക്കപ്പെടാൻ കോടതിയിൽ



ഇത് ആദ്യമായല്ല മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തികൾ കോടതിയിലെത്തുന്നത്. കോടതി ഉത്തരവ് ഉൾപ്പെടെ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്നു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണു വ്യവസായികളായ ജയ്ദീപ് മിർച്ചന്ദാനി, സിറാജ് അമാനി എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഗൂഗിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെയും മറുപടി തേടിയിരിക്കുകയാണു കോടതി. വ്യാജരേഖാക്കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തരാക്കപ്പെട്ട ജയ്ദീപ് മിർച്ചന്ദാനി, സിറാജ് അമാനി എന്നിവരാണു, തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും കോടതി വിധിയും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.



2002ലാണു വ്യാജരേഖ ചമച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇരുവരും അറസ്റ്റിലായത്. 2016ൽ കേസിൽ ഇവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി. കേസിലെ അറസ്റ്റ്, വിചാരണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റിലും വിവിധ വാർത്താ സൈറ്റുകളിലുമായി ഉണ്ടെന്നും ഇതു തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ ഇവർ പറയുന്നു. ജോലി, കരിയർ, ഉയർച്ച എന്നിവയെ മാത്രമല്ല വ്യക്തിജീവിതത്തിലും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലും ഇതു പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നു. കോടതി ഉത്തരവുൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. തങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നവരാണെന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇവർ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു. വിഷയം ഒക്ടോബർ 28നു വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.



എംടിവിയിലെ പ്രശസ്തമായ റോഡീസ് ഷോയിലെ വിജയി അശുതോഷ് കൗഷിഖ് ഇതേ ആവശ്യവുമായി കോടതിയിലെത്തിയത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൈലയിൽ. 2008ലെ ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ വിജയിയായിരുന്ന അശുതോഷ് റോഡീസിന്റെ 5.0 വേർഷനിലും വിജയിച്ചിരുന്നു. താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, വാർത്തകൾ, ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്നു നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അശുതോഷ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 2009ലുണ്ടായ സംഭവം, ഒരുപറ്റം ആളുകളുമായി വാക്കുതർക്കവും കയ്യേറ്റവുമുണ്ടായ 2013ലെ സംഭവം എന്നിവയെല്ലാം തന്റെ സൽപ്പേരിനു കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ഇതു നീക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കോടതി നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം



സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഇത്തരം വാദങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത്. 2017ലാണു സ്വകാര്യത മൗലിക അവകാശമായി സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചത്. അതു സംബന്ധിച്ച വിധിയിൽ കോടതി പറയുന്നതിങ്ങനെ: ‘സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവുമായി ഇഴചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 21–ാം വകുപ്പു നൽകുന്ന വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്’



പാർലമെന്റിൽ 2019ൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിവിവര സംരക്ഷണ ബില്ലിൽ ‘മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശ’ത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. കരട് ബില്ലിലെ ‘റൈറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റാ പ്രിൻസിപ്പൽ’ എന്ന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ 20ാം അനുച്ഛേദത്തിൽ ‘റൈറ് ടു ബി ഫൊർഗൊട്ടൻ’ വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെ: ‘ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങളും ഡേറ്റയും പുറത്തുവിടാനും പൊതു ഇടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും’.



അതായത് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും ഡീ ലിങ്ക് ചെയ്യാനും തിരുത്താനും പുറത്തുവിടാതിരിക്കാനുമെല്ലാമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇതിൽതന്നെ പല വ്യവസ്ഥകളുമുണ്ടെങ്കിലും മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശത്തെ സർക്കാർ ഒരുതരത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു വ്യക്തം. വ്യക്തി വിവര സംരക്ഷണ ബിൽ ഇതുവരെ പാർലമെന്റിൽ പാസായിട്ടില്ലെന്നതിനാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിയമസാധുത വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാണ്.



മാരിയോയും ഗൂഗിളും



2014ൽ സ്പാനിഷുകാരനായ മാരിയോ കോസ്റ്റെ ഗോൺസാൽവസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം ഏറെ ചർച്ചയാക്കിയത്. ഗൂഗിളിൽ തന്റെ പേര് സേർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻപു തന്റെ വീട് വിൽപനയ്ക്കു വച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും കാണിക്കുന്നുവെന്നും ഇതു തന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും കാട്ടിയാണു മാരിയോ സ്പാനിഷ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 1998ലാണ് ഒരു സ്പാനിഷ് പത്രത്തിൽ മാരിയോയുടെ വീട് വിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് വന്നത്. ലേലത്തിനു വച്ച വീടിന്റെ വിവരമടങ്ങിയ പരസ്യം തൊഴിൽ–സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പാണ് നൽകിയത്. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് പരസ്യമെത്തുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ പത്രത്തിന്റെ വെബ് വേർഷനിലും നൽകി. വീട് പിന്നീട് വിറ്റു പോവുകയും ചെയ്തു.



എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്റെ പേര് സേർച് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഈ വിവരം വരുന്നുവെന്നു കാണിച്ച് 2009ലാണ് മാരിയോ പരാതി നൽകുന്നത്. സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പരസ്യം നീക്കിയില്ല. തുടർന്നാണ് മാരിയോ ഗൂഗിളിന്റെ സഹായം തേടിയത്. വീട് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ വിറ്റുപോയതിനാൽ, പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ നീക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. അവിടെയും പരിഹാരം കാണാനാകാതെ വന്നതോടെ സ്പാനിഷ് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതി വിഷയം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കോടതിയിലേക്കു (സിജെഇസി) കൈമാറി. വർഷങ്ങളുടെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മാരിയോക്ക് അനുകൂലമായ വിധിയാണ് കോടതിയിൽനിന്നുണ്ടായത്. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് ഗൂഗിളിന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നു.



യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 2018ൽ പാസാക്കിയ ജനറൽ ഡേറ്റാ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ റഗുലേഷനിൽ(ജിഡിപിആർ) മറക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശത്തിനും പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് വ്യക്തികൾക്കു തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ കമ്പനികളോടും മറ്റും ആവശ്യപ്പെടാം. സമാനമായ നിലയിലേക്കു നമ്മുടെ രാജ്യവും മാറുമോയെന്നതാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്.



