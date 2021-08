ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി; സർക്കാർ ഇടപെടണം

കൊച്ചി∙ കംപ്യൂട്ടറും സ്മാർട് ഫോണും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പഠനസൗകര്യം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടൽ വേണമെന്നും പഠനം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



സൗജന്യ, നിർബന്ധ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശ വകുപ്പുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള 7 വിദ്യാർഥികൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. പഠന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റ് തയാറാക്കണം. ഇത് സ്കൂളുകൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗുണകരമാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

കേസ് ഈ ആഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനു മാറ്റിവച്ചു. ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവനാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. സർക്കാരിനെയും വിവിധ ജില്ലകളിലെ കലക്ടർമാരെയും കക്ഷികളാക്കിയാണ് ഹർജി. തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പഠന സൗകര്യം ഒരുക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിനു വിദ്യാർഥികളുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Lack of technical facilities should not affect online classes, says High Court