കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്റെ വിജയം മറ്റ് അധിനിവേശ ശക്തികള്‍ക്കുള്ള പാഠമാണെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിഹുല്ല മുജാഹിദ്. ‘അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ഈ വിജയം നമ്മുടേതാണ്.’– വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവേയിൽ സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. യുഎസും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് വ്യക്തമാക്കി. നല്ല നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരുമായും ‘സൗമ്യമായ’ ഇടപെടലാകും ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസിന്റെ അവസാന വിമാനവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിട്ടതിനു പിന്നാലെ ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ ആഘോഷമാക്കി താലിബാൻ. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി ആകാശത്തേയ്ക്ക് വെടിയുടിർത്താണ് താലിബാൻ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കാബൂൾ നഗരത്തിലുടനീളം അഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 20 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു യുഎസിന്റെ സേനാ പിന്മാറ്റം.

ദോഹ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 31നകം അഫ്ഗാന്‍ മണ്ണ് വിടുമെന്ന യുഎസ് പ്രഖ്യാപനമാണ് പൂർത്തിയായത്. താലിബാന്‍ കാബൂള്‍ പിടിച്ച ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതല്‍ 1,22,000 പേരെയാണ് അഫ്ഗാനില്‍നിന്നു യുഎസ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ, ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ താലിബാന്റെ നടപടികളാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. രാജ്യം വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോടുള്ള സമീപനം എന്താകുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

200ൽ താഴെ യുഎസ് പൗരന്മാർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ അറിയിച്ചത്. 20 ഇന്ത്യക്കാരാണ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 140 അഫ്ഗാൻ സിഖ്, ഹിന്ദു സമുദായാംഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്കു വരാൻ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സ്ഫോടനമുണ്ടായതോടെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കെത്താൻ ഇവർക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

English Summary: "Lesson For Other Invaders," Taliban Say On Runway As US Troops Leave