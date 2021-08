ആലപ്പുഴ∙ ചാരുമ്മൂട്ടില്‍ പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മകള്‍ക്കും കാമുകനും കൂട്ടാളിക്കും ജീവപര്യന്തം. ചാരുംമൂട് സ്വദേശി ശശിധരപ്പണിക്കരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വിധി. ശ്രീജമോള്‍, കായംകുളം സ്വദേശി റിയാസ്, സുഹൃത്ത് രതീഷ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് ശിക്ഷ. 50,000 രൂപ പിഴയും അടയ്ക്കണം. കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്.



കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ റിയാസ് ചാരുംമൂട്ടിലെ വ്യാപാരസ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യവെ സമീപത്തെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മൂന്നാം പ്രതിയായ ശ്രീജമോളുമായി പ്രണയത്തിലായി. ഇതിനിടെ റിയാസ് ജോലി തേടി വിദേശത്തു പോയി. ശ്രീജമോൾ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ശ്രീജിത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. വിവാഹത്തിനു ശേഷവും ശ്രീജമോൾ റിയാസുമായുള്ള അടുപ്പം തുടരുന്നതു മനസിലാക്കിയ ശ്രീജിത് വിവാഹമോചനം നേടി. ഈ ബന്ധത്തിൽ ശ്രീജമോൾക്കു 12 വയസുള്ള മകളുണ്ട്. വിവാഹമോചനത്തിനു ശേഷവും മകൾ ആർഭാട ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ ശശിധരപ്പണിക്കർ എതിർത്തതോടെ വീട്ടിൽ വഴക്കു പതിവായി.

പിതാവ് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ റിയാസിനൊപ്പം കഴിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ട ശ്രീജമോൾ റിയാസുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി. തനിക്കൊപ്പം വിദേശത്തു മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രതീഷുമായി ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് റിയാസ് അവധിക്കു നാട്ടിലെത്തി. 2013 ഫെബ്രുവരി 19നു ഇരുവരും നാട്ടിൽ കണ്ടുമുട്ടി. ശശിധരപ്പണിക്കരെ മദ്യത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് നൽകി കൊലപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

തിരുവല്ല തുകലശേരിയിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശശിധരപ്പണിക്കരെ ഇടുക്കിയിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ മികച്ച ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ലഭിക്കുമെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചു സംഭവ ദിവസം രാത്രി 8നു നൂറനാട് പടനിലത്തു കരിങ്ങാലിപ്പുഞ്ചയ്ക്കു സമീപം എത്തിച്ച് മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകി.

വിഷം കലർന്ന മദ്യം കുടിച്ച ശശിധരപ്പണിക്കർ ഛർദിച്ചതോടെ മരിക്കില്ലെന്നു കരുതിയ റിയാസും രതീഷും വെട്ടുകല്ല് ഉപയോഗിച്ചു തലയ്ക്ക് അടിച്ചു. കത്തി ഉപയോഗിച്ചു കുത്തിയും പരുക്കേൽപ്പിച്ചു. തോർത്ത് കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച ശേഷം സമീപത്തെ കുളത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതായാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. 26നാണ് മൃതദേഹം സമീപവാസികൾ കണ്ടത്.‌

അന്നത്തെ മാവേലിക്കര സിഐ കെ.ജെ.ജോൺസൻ, നൂറനാട് എസ്ഐ ആർ.ഫയാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേസന്വേഷിച്ച് ഒരു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി അഡീഷനൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എസ്.സോളമൻ ഹാജരായി. വിചാരണ വേളയിൽ ശശിധരപ്പണിക്കരുടെ ഭാര്യയും മറ്റൊരു മകളും മൂന്നാം പ്രതിയായ ശ്രീജമോൾക്ക് അനുകൂലമായി മൊഴി നൽകിയതിനാൽ കൂറുമാറിയതായി കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 31 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ച കേസിൽ 42 തൊണ്ടിമുതലും 70 രേഖകളും ഹാജരാക്കി.

English Summary: Daughter who killed father inorder to live with lover sentenced to lifetime prison