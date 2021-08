‘വീട്ടിലേക്ക്’ മടങ്ങി ബിജെപി എംഎൽഎ; 24 മണിക്കൂറിൽ തൃണമൂലിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന രണ്ടാമൻ

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാൾ ബിജെപി എംഎൽഎ ബിശ്വജിത് ദാസ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് തിരികെ എത്തി. തൃണമൂലിൽ രണ്ടു തവണ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ബിശ്വജിത് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്. ബിജെപി എംഎൽഎ തൻമയ് ഘോഷ് തൃണമൂലിൽ എത്തിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ബിശ്വജിത് ദാസും എത്തുന്നത്. ബാഗ്ദയിൽനിന്നുള്ള എംഎൽഎയാണ് ബിശ്വജിത്.

ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ‘തെറ്റിധാരണകളെ’ തുടർന്നാണ് താൻ ബിജെപി വിടുന്നതെന്ന് ബിശ്വജിത് പറ‍ഞ്ഞു. ‘ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില തെറ്റിധാരണകൾ ഉണ്ടായി. ചില മാറ്റങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലേത്ത് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്റെ സംസ്ഥാനത്തിനും നിയോജക മണ്ഡലത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കും. ബിജെപിയിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി തോന്നിയിട്ടില്ല. തൃണമൂലിലേക്ക് തിരികെ വരണമെന്ന് ഞാൻ കുറേ നാളുകളായി കരുതുകയാണ്. ബിജെപി ബംഗാളിനായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല’– തൃണമൂലിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ ബിശ്വജിത് പറഞ്ഞു.



രണ്ടു തവണ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് മത്സരിച്ച് എംഎൽഎയായ ബിശ്വജിത് ദാസ് 2019ലാണ് ബിജെപിയിലേക്കു ചേക്കേറിയത്. 2021ലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാഗ്ദയിൽനിന്ന് ബിജെപി ടിക്കറ്റിൽ വിജയിച്ച് എംഎൽഎയായി. ജൂണിൽ ബിജെപി എംഎൽഎയും ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന മുകുൾ റോയ് തൃണമൂലിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരുന്നു. നാലു വർഷം മുൻപാണു തൃണമൂൽ വിട്ട് മുകുൾ റോയ് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.



English Summary : Bengal BJP MLA Biswajit Das rejoins TMC, third leader to return after Mamata Banerjee’s win