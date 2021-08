തിരുവനന്തപുരം∙ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ തീവ്രവ്യാപനശേഷിയുള്ള കോവിഡ് വൈറസ് സി.1.2 വകഭേദം കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്താന്‍ അവലോകനയോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഉള്‍പ്പെടെ 8 രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്നു വരുന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കും. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ എത്രയും വേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

അതിവേഗത്തില്‍ പടരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സി. 1.2 വകഭേദം വാക്‌സീനുകളെ അതിജീവിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണെന്നാണു പുതിയ പഠനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശക്തമായ നിരീക്ഷണസംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ചൈന, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് കോംഗോ, മൗറീഷ്യസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസീലന്‍ഡ്, പോര്‍ച്ചുഗല്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ് തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന്റെ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ മറ്റു വകഭേദങ്ങളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ജനിതക വ്യത്യാസം ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

പുതിയ വകഭേദത്തിനു മ്യൂട്ടേഷന്‍ നിരക്ക് 41.9 ആണ്. പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള പരിവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് വൈറസിന്റെ സ്‌പൈക് മേഖലയില്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

