ഓഗസ്റ്റ് 31നു ശേഷം യുഎസ് സൈന്യം ഇനി അഫ്ഗാൻ മണ്ണിൽ പേരിനു മാത്രം. രാജ്യത്ത് പുതിയ ഭരണകൂടം ഒരുക്കാൻ താലിബാനും തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നടുവിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐസിസ്–ഖൊറസാൻ എന്ന വിളിപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭീകര സംഘടനയുടെ ചാവേർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപമുണ്ടായ ആ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഞെട്ടൽ മാറും മുൻപേ നിരീക്ഷകര്‍ ഭയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സൂചന കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഐസിസ്–ഖൊറസാൻ, താലിബാൻ, ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക് എന്നിവ ഒരുമിച്ചു ചേരുമോയെന്നതാണ് ആ ഭയത്തിനു പിന്നിലെ ചോദ്യം.



അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ, ലോകത്തെ വിറപ്പിക്കുന്ന ഭീകരതയുടെ ‘ഡെഡ്‌ലി കോംബോ’ ആയി ആ മാരക കൂട്ടുകെട്ടു മാറാൻ അധികനാൾ വേണ്ടിവരില്ല. അതിന്റെ സൂചനകളും പലയിടത്തുനിന്നായി വന്നുകഴിഞ്ഞു. ആദ്യ വെടി പൊട്ടിച്ചതാകട്ടെ അഫ്ഗാൻ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അംറുല്ല സാലേയും. ഐസിസ്–ഖൊറസാനും താലിബാനും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഖൊറസാനും താലിബാനുമിടയിലെ ‘പാലമായി’ പാക്കിസ്ഥാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കുമുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടിയെത്തുന്നതോടെ ആശങ്ക ആ വഴിക്കും നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യയും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെ ആശങ്കയോടെയാണു കാണുന്നത്,



ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മ!



ഐഎസ് തലവനായിരുന്ന അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‌ദാദി യുഎസ് സൈനികാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് രണ്ടു വർഷം തികയാനിരിക്കെയാണ് ഐസിസ്–ഖൊറസാന്റെ പേര് വീണ്ടും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. 2019 ഒക്ടോബർ 27ന് ബഗ്ദാദി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയും ഖൊറസാന്റെ പേര് ചർച്ചയായിരുന്നു. ബഗ്ദാദിക്കപ്പുറം ഐഎസിനെ ആരു നയിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്ന് യുഎസ് ആഭ്യന്തര വിഭാഗവും നൽകിയ ഉത്തരം ഖൊറസാൻ എന്നായിരുന്നു. സിറിയയിലും ഇറാഖിലും ഐഎസ് ഭീകരർ വിരാജിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിൽ രൂപപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഖൊറസാൻ.



അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്‌ദാദി യുഎസ് സൈനികാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലം. സിറിയയിലെ ബാരിഷ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Omar HAJ KADOUR / AFP

ഐസിസ്–കെ, ഐഎസ്കെപി, ഐഎസ്കെ എന്നെല്ലാം പേരുള്ള സംഘടനയ്ക്ക് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട 2015 ജനുവരി മുതൽ ഐഎസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പൂർണ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈനികാക്രമണം താങ്ങാനാകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടോടിയ പാക്ക് താലിബാൻ അംഗങ്ങളിൽനിന്നായിരുന്നു സംഘടനയുടെ തുടക്കം. അധികാരം പിടിക്കാൻ ചർച്ചകളിലേക്കുൾപ്പെടെ വഴിമാറുന്ന രീതിയിൽ മനംമടുത്ത അഫ്ഗാൻ താലിബാനിലെ ഒരു വിഭാഗവും ഇവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു. യുഎസ് സൈന്യത്തെ പോരാടി തോൽപിക്കാനാകുമെന്നായിരുന്നു അഫ്ഗാൻ താലിബാനിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം കരുതിയിരുന്നത്. അതുവഴി ഇസ്‌ലാമിക സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാമെന്നും.



യുഎസുമായി താലിബാൻ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഈ വിഭാഗത്തിന് സഹിച്ചിരുന്നില്ല. പോരാട്ടത്തിനു പകരം കരാറിലൂടെ അഫ്ഗാന്റെ ഭരണം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത ആ വലിയ വിഭാഗം ഖൊറസാനിലേക്കു ചാഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇറാനിൽനിന്നുള്ള ഭീകരരും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. ചൈനയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിലെ ഉയിഗുറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട തുർക്കിസ്ഥാൻ ഇസ്‌ലാമിക് പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുമുണ്ട്. ഇസ്‌ലാമിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന സംഘടനയും ഖൊറസാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.



അബു മുഹമ്മദ് അൽ–അദ്‌നാനി. ചിത്രം: Iraqi Intelligence Service / AFP

2015ൽ, അന്നത്തെ ഐഎസിന്റെ വിദേശകാര്യ തലവനായിരുന്ന അബു മുഹമ്മദ് അൽ–അദ്‌നാനിയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ഖൊറസാന്റെ സാന്നിധ്യം ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത്. ‘ഖൊറസാന്റെ മണ്ണിലേക്കും ഐഎസ് കടക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. മധ്യ യുഗത്തിൽ അഫ്ഗാന്റെയും ഇറാന്റെയും ചൈനയുൾപ്പെടെയുള്ള മധ്യേഷ്യയുടെയും ഭൂരിപക്ഷം ഭാഗവും വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ഭാഗമാണ് ഖൊറസാൻ പ്രവിശ്യ. അതിൽനിന്നായിരുന്നു ഭീകരർ സംഘടനയ്ക്ക് പേര് കണ്ടെടുത്തത്. ഐഎസിനെപ്പോലെ ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തോടെയായിരുന്നില്ല ഖൊറസാന്റെ വളർച്ച. പല വഴികളിൽനിന്നെത്തിയവരുടെ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഇത്.



‘ബോംബുകളുടെ അമ്മ’ വന്നുവീണ ഗുഹകൾ



രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു മൂന്നു വർഷത്തിനകം അഫ്ഗാനിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും പല നിർണായ പ്രദേശങ്ങളിലും മാരക സ്ഫോടനം നടത്തി ഖൊറസാൻ ക്രൂരത തെളിയിച്ചു. വടക്കും വടക്ക് കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിലെയും ഒട്ടേറെ പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ശക്തി തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടും പൊതു ഇടങ്ങളിലും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിർണായക നഗരങ്ങളിലുമെല്ലാം സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തി. 2018ൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പീസസ് ഗ്ലോബൽ ടെററിസം ഇൻഡെക്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരക ഭീകര സംഘടനങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ‍ ആദ്യ നാലിൽ ഒന്ന് ഖൊറസാനായിരുന്നു.



അതിനു തൊട്ടുമുൻപ് 2017 ഏപ്രിലിലായിരുന്നു ബോംബുകളുടെ അമ്മ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള, ഏകദേശം 9000 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ബോംബ് യുഎസ് കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിലെ ഗുഹകൾക്കു മേൽ വർഷിച്ചത്. ഐഎസിന്റെ താവളങ്ങൾ തകർക്കുകയെന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 2019ൽ ബഗ്ദാദിയുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഖൊറസാനെയും ബാധിച്ചു. ബഗ്ദാദിയെ വധിക്കുന്നതിന് യുഎസ് നടത്തിയ ‘കാടടച്ചുള്ള’ ആക്രമണത്തിൽ ഖൊറസാന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളില്‍ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. പലയിടത്തും അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 1400 ഭീകരരും അവരുടെ കുടുംബവും അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിനു മുൻപാകെ കീഴടങ്ങി.



2020ന്റെ ആരംഭ നാളുകളോടെ ഖൊറസാൻ ലോകത്തുനിന്ന് ഏകദേശം തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നു വരെ ശ്രുതിയുയര്‍ന്നു. എന്നാൽ തക്ക അവസരം കാത്ത് പതിങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ എന്നതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു കാബൂളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചാവേറാക്രമണം. താലിബാന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ കാബൂളിൽ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണത്തിന് ഖൊറസാന് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ശത്രുപക്ഷത്താണ് ഖൊറസാനെന്നാണ് താലിബാന്റെ വാദം. അതിനവർ പല കാരണങ്ങളും നിരത്തുന്നുമുണ്ട്.



താലിബാനെ നാണംകെടുത്തിയവർ!

2015 ജൂലൈ 12ന് ഐഎസ് പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്താവനയിലൂടെയായിരുന്നു താലിബാൻ തലവൻ മുഹമ്മദ് ഒമർ മരിച്ച വിവരം ലോകം അറിയുന്നത്. അതു വരെ ഒളിച്ചു വച്ച കാര്യം താലിബാന് അന്ന് തുറന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിയും വന്നു. ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നാണം കെടേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ. താലിബാനിൽ സംഘടനാപരമായ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു അത്തരമൊരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഐഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. തലവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട താലിബാനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പലരും ഖൊറസാനിലേക്കു പോയി.

ചിത്രം: AFP

ഒമറിനു ശേഷം അക്തർ മൻസൂർ താലിബാന്റെ തലപ്പെത്തി. അയാൾ 2016 മേയിൽ യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഹൗബത്തുള്ള അഖുൻസാദയ്ക്കായി അധികാരം. ഇവർക്കൊന്നും പക്ഷേ ഖൊറസാനിലേക്കുള്ള താലിബാനികളുടെ ഒഴുക്കിനെ തടയാനായില്ല. വിവിധ സർക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, എതിർപക്ഷത്തെ ഭീകര സംഘടനകളെയും ഖൊറസാന്‍റെ ചാവേറുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്ന് താലിബാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരരെയും കമാൻഡർമാരെയും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഖൊറസാന്റെ ശൈലി.



ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ വിശാലമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കു നിൽക്കാതെ പ്രാദേശിക പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് ഇവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അതിൽത്തന്നെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തെക്കു കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാക്കിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നാംഗഹാർ പ്രവിശ്യയിലായിരുന്നു ഖൊറസാൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രവിശ്യയുടെ തെക്കൻ ജില്ലകളാണ് ആദ്യം പിടിച്ചെടുത്തതും. അൽ–ഖായിദയുടെ മുൻ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം. അൽ–ഖായിദയുടെ കാലത്തുതന്നെ പാക്കിസ്ഥാനില്‍നിന്ന് നാംഗഹാർ വഴിയ പുതിയ റിക്രൂട്ടുകളും ആയുധങ്ങളുമെത്തിയിരുന്നു. അതിനു തുടർച്ച നൽകിയെന്നു മാത്രമല്ല, അതിർത്തിയിലെ പല പ്രാദേശിക ഭീകര സംഘടനകളിലെ സ്ഫോടന വിദഗ്ധരുമായുൾപ്പെടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഖൊറസാൻ.



ഇതോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇറാഖിലും സിറിയയിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഐഎസിന്റെ കോർ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ഉപദേശവും, ധനസഹായവും ആയുധങ്ങളും പരിശീലനവുമെല്ലാം എത്തിയത്. അത്തരത്തിൽ ഏകദേശം 10 കോടി യുഎസ് ഡോളർ മൂല്യം വരുന്ന കൈമാറ്റം ഖൊറസാനുമായി ഐഎസ് നടത്തിയിരുന്നെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി എന്നെങ്കിലും ഐഎസ് സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഖൊറസാനും കരുതിയിരുന്നത്. അന്ന് മധ്യേഷ്യയും തെക്കനേഷ്യയും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഐഎസ് ഭീകരർ എത്തുമ്പോൾ അവർക്കാവശ്യമായ ‘പോരാട്ടഭൂമി’ ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യകാലത്തെ ഖൊറസാന്റെ ലക്ഷ്യവും.



ഭീകരരെ ‘ലക്ഷ്യമിട്ട’ ഖൊറസാൻ



മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളെയെല്ലാം നാമാവശേഷമാക്കി മേഖലയിലെ ഒരേയൊരു ജിഹാദി സംഘടനയാകുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും ഖൊറസാനുണ്ടായിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ പല ഭീകര സംഘടനകളിൽ സജീവമായിരുന്നവർക്കും പുതുതായി സംഘടനയിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്കും ഖൊറസാൻ നൽകിയിരുന്ന സന്ദേശംതന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. യുഎസിന്റെയും സഖ്യസൈന്യത്തിന്റെയും ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട് എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്നിരുന്ന മറ്റു ഭീകര സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളെ ഖൊറസാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പല ആക്രമണങ്ങൾക്കും. അതോടൊപ്പം ആക്രമണം നടത്തുന്നയിടങ്ങളിലെല്ലാം അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതും. അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിനു കീഴിൽ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന കാര്യം ഭരണകൂടത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും മേൽ തുടർച്ചയായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും അവർ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.



‘അഫ്ഗാൻ താലിബാനെ’ മോശം ദേശീയവാദികളായാണ് താലിബാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് അഫ്ഗാനിൽ മാത്രം ഭരണവുമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി സാമ്രാജ്യം രൂപീകരിക്കുകയെന്നതാണ് ഖൊറസാന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. അതിനാൽത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളികളായാണ് അഫ്ഗാൻ താലിബാനെ ഖൊറസാൻ കാണുന്നതും. പലപ്പോഴായി ഖൊറസാൻ ചാവേറുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടവയിൽ താലിബാന്റെ താവളങ്ങളുമുണ്ട്. അതുവഴി താലിബാൻ സംഘാംഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനും ശ്രമം നടത്തുന്നു. ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഖൊറസാൻ ലക്ഷ്യം കണ്ടെങ്കിലും, പലപ്പോഴും ഇവരുടെ വെല്ലുവിളി ഫലപ്രദമായി തടയാൻ താലിബാനു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ യുഎസ്–അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന്റെയും താലിബാന്റെയും ആക്രമണത്തിൽ ചെറുതല്ലാത്ത നാശം ഖൊറസാനു സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പല സുപ്രധാന നേതാക്കളെയും അവർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



എന്നാലിപ്പോൾ യുഎസും സഖ്യസേനയും അഫ്ഗാൻ വിടുകയാണ്. അഫ്ഗാൻ സൈന്യവും താലിബാനു കീഴിലായി. താലിബാനാകട്ടെ ഭരണത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളിലും. തളർന്നു പോയിട്ടില്ലെന്നും വമ്പൻ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ ഇപ്പോഴും പ്രാപ്തരാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുമാണ് ഖൊറസാൻ കാബൂളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരേറെയാണ്. അഫ്ഗാൻ–പാക്ക് അതിർത്തിയില്‍ ഇപ്പോഴും പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടാതെയിരിപ്പുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഖൊറസാൻ ഇതുവഴി നൽകുന്നത്.



പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കു നേരെ ഇനിയും ആക്രമണം തുടരുമെന്നതും കാബൂൾ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ആക്രമണം എവിടെ വരെയെത്തും, അഫ്ഗാനിനു പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് യുഎസ് ഇന്റലിജൻസിനെ ഉൾപ്പെെട ഇപ്പോഴും കുഴക്കുന്നത്. നേരത്തേ സാധാരണക്കാർക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തകർക്കും റെഡ് ക്രോസ് പ്രവർത്തകർക്കും സൈനികർക്കും ലാൻഡ്–മൈൻ നീക്കാനെത്തിയവർക്കും നേരെ ഉൾപ്പെടെ ആക്രമണം നടത്തി ഖൊറസാൻ ക്രൂരത തെളിയിച്ചതുമാണ്.



യുഎസിനോടു ചെയ്തത് ഇനി താലിബാനോടും?

2021 ജനുവരിയിൽ അഫ്ഗാൻ സൈന്യം നാംഗഹാറിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ നാലു ഖൊറസാൻ ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ കാര്യങ്ങൾക്കായി യുഎസ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി റോസ് വിൽസനെ ഉൾപ്പെടെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഒരുക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അന്ന് സൈന്യം പറഞ്ഞത്. ‘നേരത്തേ അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടത്തോടു ചെയ്തതുതന്നെ ഇനി താലിബാനോടും ഖൊറസാൻ തുടരുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതായത്, രാജ്യത്ത് സംഘർഷവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സ‍ൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം. അതിനാണ് ജനങ്ങളുടെ പലായനത്തിനിടെ അവർ ബോംബിടുന്നത്. അഫ്ഗാൻ ജനതയെ രക്ഷിക്കാൻ താലിബാനു പ്രാപ്തിയില്ല എന്നു തെളിയിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം’– ഖൊറസാനെ അതിന്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന യുഎസിലെ വെസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ മിലിട്ടറി അക്കാദമി വിദഗ്ധന്‍ അമീറ ജാദൂനും ജോർജ് വാഷിങ്ടൻ സർവകലാശാലയിലെ റിസർച് ഫെലോ ആൻഡ്രൂ മൈൻസും പറയുന്നു.

ചിത്രം: AFP

അധികാരത്തിലുള്ള മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണം തുടരാൻ ദീർഘനാളത്തേക്കു സാധിക്കുകയും അതുവഴി കൂടുതൽ പേരെ സംഘടനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുമായാൽ ഖൊറസാന്റെ തിരിച്ചു വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നീട് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യാന്തര തലത്തിലും വലിയ ഭീഷണിയായി അവർ മാറുമെന്നും അമീറ പറയുന്നു. ഖൊറസാനിലൂടെയുള്ള ഐഎസിന്റെ തിരിച്ചു വരവ് ബഗ്ദാദി വേട്ടയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാലാണ് 2020ലെ ദോഹ കരാറിൽ, ഐഎസിനു വളരാനുള്ള വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാക്കി അഫ്ഗാനെ മാറ്റരുതെന്ന നിർദേശം പ്രാധാന്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ചേർത്തതും.



യുഎസിനെ ‘ഒഴിപ്പിക്കാനോ’ സ്ഫോടനം?



യുഎസ് സൈന്യം അഫ്ഗാനിൽ തുടരുന്നതിനാലാണ് ഐഎസ് ആക്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം താലിബാൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിടാനുള്ള പരോക്ഷ ആഹ്വാനം കൂടിയായിരുന്നു അത്. താലിബാന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയാണ് ഭീകരതയെ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവരിലും സംശയമുണർത്തുന്നത്. യുഎസ് സൈന്യം എത്രയും പെട്ടെന്നു രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്നതിനുള്ള സമ്മര്‍ദ തന്ത്രമായാണോ താലിബാൻ ഈ സ്ഫോടനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന സംശയവും സ്വാഭാവികം.



ഓഗസ്റ്റ് 31ന് രാജ്യം വിടുമെന്ന് നേരത്തേതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഒട്ടേറെ പേർ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിയതോടെ ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ഏതാനും നാളുകൾ കൂടി അഫ്ഗാനിൽ തുടരുമെന്ന പരോക്ഷ സൂചന യുഎസ് നൽകിയിരുന്നു. പലായനം തുടർന്നാൽ, കാബൂൾ വിമാനത്താവളം തുറന്നിടുന്നത് തുടർന്നാൽ, അത് അഫ്ഗാൻകാരുടെ മാത്രമല്ല, യുഎസ് സൈനികരുടെ ജീവനും ഭീഷണിയാണെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശവും സ്ഫോടനത്തിലൂടെ നൽകാൻ ഭീകരർക്കായി. അതോടെ ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ വേഗവും കൂടി.



അഫ്ഗാന്റെ മണ്ണിൽ, യുഎസിന്റെ മൂക്കിനു താഴെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഖൊറസാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് യുഎസിന് തടയാനായില്ലെന്നത് മറ്റൊരു സൂചന കൂടി ലോകത്തിനു നൽകുന്നു– യുഎസിന്റെ അഫ്ഗാനിലെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ ദുർബലമായിരിക്കുന്നു! ഗൾഫ് മേഖലകളിലെ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളും സൈനിക താവളങ്ങളും വഴി അഫ്ഗാനിലെ ഓരോ ചലനവും ഇനിയും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദനാകുമെന്നു കാലം തെളിയിക്കണം.



ഓഗസ്റ്റ് 31ന് അഫ്ഗാനിലെ അവസാന യുഎസ് സൈനികനും തിരിച്ചു പോകുന്നതോടെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? യുഎസിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജാക്ക് സുള്ളിവൻ പറഞ്ഞതു പോലെ– പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പദ്ധതിയിടാനുള്ള കേന്ദ്രമായി അഫ്ഗാൻ മാറുമോ? ഖൊറസാനെ ഒറ്റയ്ക്കു നേരിടാൻ താലിബാനു സാധിക്കുമോ? അതോ അവർക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്താതെ വളരാൻ അനുവദിക്കുമോ? ബാഗ്ദാദിയുടെ മരണത്തോടെ പല വഴി പിരിഞ്ഞ ഐഎസ് ഭീകരർ ഖൊറസാനു കീഴിൽ ഒന്നിക്കുമോ? ചോദ്യങ്ങളേറെ. ഉത്തരം തേടി ലോകം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.



ലാദന്റെ അടുപ്പക്കാരായ ഹഖാനി



താലിബാനും ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധമില്ലെന്നു പറയുമ്പോഴും ഇരുകൂട്ടർക്കുമിടയിലെ ‘പാല’മായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാക്ക് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ മേഖലയിലെ സാന്നിധ്യം സംശയങ്ങളേറെ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ യുഎസ് ഇപ്പോഴും താലിബാന് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന പ്രസ്താവന ആവർത്തിക്കുകയാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇല്ലന്നേയുള്ളൂ, ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ‘സൗഹൃദം’ പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണെന്നതാണു സത്യം.



താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ.

സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരായ പോരാട്ടനാളുകളിൽ അഫ്ഗാനിലെ യുദ്ധ പ്രഭുക്കളിലൊരാളായിരുന്ന ജലാലുദ്ദിൻ ഹഖാനിയാണ് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിനു തുടക്കമിടുന്നത്. ഇയാൾ പിന്നീട് താലിബാനുമായി കൂട്ടു കൂടി. താലിബാൻ സ്ഥാപകൻ മുല്ല ഒമറുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 1996 മുതൽ 2001 വരെ അഫ്ഗാൻ ഭരിച്ച താലിബാൻ ഭണകൂടത്തിലെ അതിർത്തികാര്യ മന്ത്രിയുമായിരുന്നു ജലാലുദ്ദിൻ ഹഖാനി. ഉസാമ ബിൻ ലാദനുമായി അടുത്ത ബന്ധവും ഇയാൾ പുലർത്തിയിരുന്നു.



ഇയാളുടെ മകൻ സിറാജുദ്ദിനാണ് നിലവിലെ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക് തലവൻ. താലിബാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് സിറാജുദ്ദിന്. 2015ൽ താലിബാൻ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് മുല്ല അക്തർ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ എത്തിയപ്പോൾ ഉപനേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സിറാജുദ്ദിനെയായിരുന്നു. വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഹഖാനിയുടെ പ്രവർത്തനം. അഫ്ഗാനുമായി നംഗഹാർ പ്രവിശ്യ വഴിയും ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. അഫ്ഗാന്‍ ഭരണകൂടത്തിനും യുഎസ് സൈന്യത്തിനുമെതിരെ ഇക്കഴിഞ്ഞ 20 വർഷക്കാലം ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടത്തിയ ചരിത്രമാണ് ഹഖാനിക്കുള്ളത്.



റോക്കറ്റ്, സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ, ബോംബുകൾ നിറച്ച വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇവരുടെ രീതി. കാബൂള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാൻ താലിബാന് വഴിയൊരുക്കിയതിൽ ഹഖാനിയുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. ചാവേറാക്രമണത്തിലും കാർ ബോംബാക്രമണത്തിലും പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒട്ടേറെ ഭീകരരാണ് ഹഖാനി നെറ്റ്‍വർക്കിലുള്ളത്. അഫ്ഗാനിലെ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള പദ്ധതികൾക്കു നേരെയും ആക്രമണം നടത്തി കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചവരാണ് ഹഖാനി ഭീകരർ. അൽ ഖായിദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ വിഭാഗത്തെ 2012ലാണ് യുഎസ് ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



കാബൂൾ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ഹഖാനിയും?



കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം, ചാവേറുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഓഗസ്റ്റ് 26ലെ ആക്രമണം ഖൊറസാന്റെ പങ്ക് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ചാവേറിന്റെ ചിത്രം വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട് അവർ പങ്കു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ആക്രമണം നടത്തിയ രീതിയിൽ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ഇടപെടലിന്റെ തെളിവുകൾ പതിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അതിശക്തമായ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച്, കൂടുതൽ േപരെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം ഹഖാനിയാണ് നടത്താറുള്ളത്.



പാക്ക് അതിർത്തിയിലെ ലഹരിക്കടത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഖൊറസാൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നാംഗഹാർ പ്രവിശ്യ. അതിലൂടെയാണ് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കുമായി ഖൊറസാൻ ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നതും. ഖൊറസാൻ കളം പിടിക്കുന്നതു വരെ അഫ്ഗാനിലെ യുഎസ് സൈനികരെ ചാവേറാക്രമണത്താൽ വലച്ചിരുന്നത് ഹഖാനിയായിരുന്നു. പാക്ക് ചാര സംഘടനയായ ഐഎസ്ഐയുമായും ഹഖാനിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഈ നെറ്റ്‌വർക്കിന് പണവും ആയുധങ്ങളും പരിശീലനവും ഐഎസ്ഐ നൽകുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന പല താലിബാൻ നേതാക്കളും നേരത്തേ ഐഎസ്ഐയുടെ തണലിലായിരുന്നുവെന്നതും യാഥാർഥ്യമാണ്.



കാബളിൽ ഉപയോഗിച്ചത്ര അളവിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഖൊറസാനു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഹഖാനി പോലൊരു സംഘടനയും സഹായം തീർച്ചയായും ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. താലിബാന്റെയും യുഎസിന്റെയും സൈനികരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്കെത്താനും ചാവേറിനെ സഹായിച്ചത് ഹഖാനിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരേറെ. ഹഖാനി നെറ്റ്‍വർക്കിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഖൊറസാനും താലിബാനും പരസ്പരം ‘വെടിനിർത്തൽ’ പ്രഖ്യാപിക്കുമോയെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. മൂന്നു കൂട്ടരുടെയും ആശയങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാകുമ്പോൾ സമീപഭാവിയിൽ ഇവർ ഒന്നു ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. മൂവരുടെയും പൊതു ശത്രുക്കളും ഒരു കൂട്ടരാണ്– മുൻ അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടവും യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും!



ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും...



അഫ്ഗാന്‍–പാക്ക് അതിർത്തിയിലെ ഖൊറസാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയ്ക്കും തിരിച്ചടിയാണ്. 2020 മാർച്ചിൽ കാബൂളിലെ സിഖ് ഗുരുദ്വാരയിൽ ചാവേറാക്രമണമുണ്ടായി. 25 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഖൊറസാൻ ഏറ്റെടുത്തു. തുടർന്നു നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കാണ്ടഹാറിൽനിന്ന് അസ്‌ലം ഫറൂഖിയെന്ന ഖൊറസാൻ ഭീകരനെ അഫ്ഗാൻ സൈന്യം പിടികൂടി. അയാളിൽനിന്നാണ്, ഖൊറസാന് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കുമായി മാത്രമല്ല, പാക്ക് ഭീകര സംഘടനകളായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദുമായും ലഷ്കറെ തയിബയുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചത്.



2008ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ ലഷ്കറായിരുന്നു. ഖൊറസാന്റെ വേരുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും പടരുന്നതിന് ഈ മാരക കൂട്ടുകെട്ട് കാരണമാകുമെന്നതിനു കാരണമായി നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും ഈ സംഭവമാണ്. ഭീകരർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധരാണ് ജയ്ഷെ. പാക്കിസ്ഥാനിൽവച്ച് ജെയ്ഷെയ്ക്ക് ഖൊറസാൻ ഭീകരരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനാകും. അഫ്ഗാനിലെ ഉൾപ്പെടെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാൻ ലഷ്കറിനും സാധിക്കും. ഇതിനു വേണ്ട പണവും ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന് എത്തിക്കാനാകും. ആക്രമണത്തിനു വേണ്ട ചാവേറിനെ തയാറാക്കി, ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഖൊറസാനും തയാർ. ഈ ‘ഡെഡ്‌ലി കോംബോ’യെയാണ് യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ ഭയക്കേണ്ടതെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. അഫ്ഗാൻ വിട്ട് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ആക്രമണത്തിനൊരുങ്ങാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച്.



