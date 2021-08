‘ജെഡിയു മൂല്യാംഗൻ’; ഉഴപ്പൻമാരെ കുടുക്കാൻ നിതീഷിന്റെ പുതിയ ‘ആപ്’

പട്ന ∙ ജനതാദളിലെ (യു) ഉഴപ്പൻമാരായ ഭാരവാഹികൾക്ക് ആപ്പായി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്. ജെഡിയുവിനെ കേഡർ പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദേശീയതലം മുതൽ ബ്ലോക്കുതലം വരെയുള്ള ഭാരവാഹികളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താനാണു ‘ജെഡിയു മൂല്യാംഗൻ’ ആപ്. ഭാവിയിൽ പ്രവർത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ജെഡിയു ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റവും സ്ഥാനാർഥിത്വവും തീരുമാനിക്കുക.



തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ ബിഹാറിലെ സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളോട് ആപ്പിൽ പേരു റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമേണ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൂല്യാംഗൻ ആപ് സജീവമാക്കും. പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ‘മൂല്യാംഗൻ’ ആപ് മുഖേന മിന്നൽ വേഗത്തിലാക്കും.

പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾക്കു ദൈനംദിന പ്രവർത്തന വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോകളും വാർത്തകളുമൊക്കെ ആപ്പിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ സംവിധാനമുണ്ട്. ബ്ലോക്കുതലം മുതലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന ഓഫിസിൽ പ്രത്യേക സെല്ലുണ്ടാകും. ജെഡിയുവിനെ ദേശീയ പാർട്ടിയാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദേശീയ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കേഡർ പാർട്ടികളെ പോലെ താഴേത്തട്ടിലും പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാനാണ് നിതീഷിന്റെ നിർദേശം.

English Summary: JD(U) becomes first political party in country to use mobile app to assess performance of its functionaries