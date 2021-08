ഇതുവരെ നൽകിയത് 10 കോടി കിറ്റ്: ഓണക്കിറ്റ് അവസാനത്തേതോ?

തിരുവനന്തപുരം∙ ഓണാഘോഷങ്ങൾ പരിമിതമായെങ്കിലും റേഷൻ കടകൾ വഴിയുള്ള ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഇത്തവണ പൊടിപൊടിച്ചു. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ വന്ന ഓണത്തിലെ കിറ്റ് വിതരണം ആദ്യ വരവിലെ ഓണക്കാലത്തെ വിതരണ കണക്കുകളെ മറികടന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണക്കാലത്ത് 83.72 ലക്ഷം (83,72,346) റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കാണു വിവിധ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഈ വർഷം 85.06 ലക്ഷം പേർക്ക് (85,06,306) ആണ് കിറ്റ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ പറഞ്ഞു.



2020ലെ ഓണക്കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെ 1.33 ലക്ഷം (1,33,96) കിറ്റുകൾ അധികമായി വിതരണം ചെയ്തു. കിറ്റ് വിതരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2 ലക്ഷത്തിൽ അധികമാകുമെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ 10 വരെയായിരുന്നു ഓണക്കിറ്റുകളുടെ വിതരണം. ഇത്തവണ ജൂലൈ 31നു തുടങ്ങിയ വിതരണം ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 31) അവസാനിക്കും. ആകെ 90.87 ലക്ഷം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളാണു കേരളത്തിലുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ റേഷൻ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണവും ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും.

∙ ഓണക്കിറ്റ് അവസാനത്തേത്? ഇതുവരെ 10 കോടിയിലേറെ കിറ്റ്

കോവിഡ് കാലത്ത് അതിജീവനത്തിനു ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2020 ഏപ്രിൽ‌–മേയ് മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് സൗജന്യകിറ്റ് വിതരണം. ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ആണ് കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. കിറ്റുകൾ തയാറാക്കി നൽകുന്നത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷനാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനു തുടർവിജയം സമ്മാനിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് കിറ്റ് വിതരണം പോലുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നു പിന്നീടു ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരു പോലെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 10.96 കോടി (10,96,94,685) കിറ്റുകളാണ് രണ്ട് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തു വിതരണം ചെയ്തത്. ആദ്യ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 10 കിറ്റുകൾ നൽകിയപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലും ഓണക്കാലത്തുമായി 3 കിറ്റുകൾ നൽകി. ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം 93 ശതമാനത്തിലേറെ ആയതോടെ കിറ്റ് വിതരണം ഇന്നു തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണു ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്. അതിജീവനത്തിനായി ആരംഭിച്ച കിറ്റ് വിതരണം തന്നെ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ.

ഇത്തവണ നൽകിയത് അവസാനത്തെ കിറ്റാണെന്നും ഇനി വിതരണം തുടരില്ലെന്നും മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ മുൻപു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കിറ്റ് വിതരണം തുടരണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭായോഗമാണു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നാണു മന്ത്രിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം. കിറ്റ് വിതരണം അവസാനിപ്പിച്ചതായുള്ള നിർദേശം സർക്കാർ തലത്തിൽനിന്നു സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷനു ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

English Summary: Kerala government has so far distributed more than 10 crore ration kit