കേന്ദ്ര അവഗണന: പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ കേരളപ്പിറവിക്കു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം

തിരുവനന്തപുരം∙റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പത്മ അവാർഡുകളുടെ മാതൃകയിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവു തെളിയിച്ച പ്രമുഖരെ സംസ്ഥാന ബഹുമതി നൽകി ആദരിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ആലോചനാ യോഗം വിശദാംശങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ പൊതുഭരണ വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. പത്മ അവാർഡുകൾക്കു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ശുപാ‍ർശ നൽകുന്നതു പൊതുഭരണ വകുപ്പ് വഴി ആയതിനാലാണ് അവരെ ഈ ചുമതല ഏൽപിച്ചത്. പത്മവിഭൂഷൺ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മശ്രീ എന്നിവയാണ് കേന്ദ്രം നൽകുന്നത്. പരമാവധി ഒരു വർഷം 120 പേരെ വരെ ഈ രീതിയിൽ കേന്ദ്രം ആദരിക്കാറുണ്ട്. പുറമേ അതുല്യ പ്രതിഭകളെ ഭാരതരത്ന നൽകിയും കേന്ദ്രം ആദരിച്ചു വരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ തലേന്നാണ് ഇവ പ്രഖ്യാപിക്കുക.



സംസ്ഥാനത്ത് സമാനമായ രീതിയിൽ പല ഗ്രേഡിലുള്ള അവാർഡുകൾ വേണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. ഭാരതരത്നയുടെ മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അതുല്യ പ്രതിഭയെ ആദരിക്കുന്നതും പരിഗണനയിൽ ഉണ്ട്. പുരസ്കാരത്തിനൊപ്പം തുക ഉണ്ടാകില്ല. സാഹിത്യം, കഥകളി, സിനിമ, ടിവി, പത്രപ്രവർത്തനം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങി മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലകളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അവാർഡ് നൽകുന്നുണ്ട്.ഇതിനു പുറമേയാണ് പത്മ മാതൃകയിലുള്ള ബഹുമതി.



പത്മ അവാർഡുകൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാമനിർദേശം ചെയ്യുന്നവരെ പതിവായി അവഗണിക്കുകയാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നു പരാതിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനം ശുപാർശ ചെയ്ത അപൂർവം ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് പത്മ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ മറ്റു പലരും ശുപാർശ ചെയ്തതു കൊണ്ടു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്.

പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ‍ൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു പുറമേ വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കുമെല്ലാം ശുപാ‍ർശ നൽകാം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ശുപാർശകൾ പത്മ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചു പുരസ്കാരം നൽകേണ്ടവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യം ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകമായിരിക്കും. തുടർന്നു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നൽകുകയും അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു രാഷ്ട്രപതിക്കു സമർപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.



സമാനമായ രീതിയിൽ യോഗ്യതയുള്ള പ്രഗത്ഭരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സംസ്ഥാന തല പുരസ്കാരം നൽകാനാണ് കേരളം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം അവഗണിച്ചവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ മതിയായ അംഗീകാരം നൽകാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



English Summary : Kerala government to announce special awards in Padma award model on November 1