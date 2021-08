ഇ–സഞ്ജീവനിയിൽ വനിതാ ഡോക്ടർമാരോട് അശ്ലീലം; പ്രതി കുടുങ്ങിയതെങ്ങനെ?

ആലപ്പുഴ∙ ജനങ്ങൾ കോവിഡിനെ ഭയന്നും കരുതലെടുത്തും കഴിയുന്നതിനിടയിൽ അതിനെ മനോവൈകല്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കുന്നു ചിലർ. നിയമത്തിന്റെ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഇത്തരം രണ്ടു ‘രോഗങ്ങളെയാണ്’ ആലപ്പുഴ സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് അടുത്തിടെ ചികിത്സയ്ക്കു കയറ്റിയത്. സർക്കാരിന്റെ ഇ–സഞ്ജീവനി ടെലി മെഡിസിൻ പദ്ധതിയുടെ പോർട്ടലിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി വനിതാ ഡോക്ടർമാരെ അശ്ലീലം കാട്ടുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്ന തൃശൂർ മണലൂർ സ്വദേശി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായി. ജില്ലയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ കടന്നുകയറി അധ്യാപകനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ മുതിർന്ന കുട്ടികളെയും കുടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന അധ്യാപകൻ ഏതാനും ദിവസം കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു.



അടിയന്തര ചികിത്സ

ഇ–സഞ്ജീവനി പോർട്ടലിൽ വിക്രിയ കാട്ടിയതിനു പിടിയിലായത് തൃശൂർ മണലൂർ പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ കെഎസ്ഇബി സബ് സ്റ്റേഷനു സമീപം കരിപ്പയിൽ കെ.ആർ.സഞ്ജയ് (25) ആണ്. ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ പല വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്കും ശല്യമായ ഇയാളെ 3 ദിവസം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് കുടുക്കിയത്. പല ജില്ലകളിലും ഇയാൾക്കെതിരെ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാജ പേരും വിലാസവും മറ്റും നൽകിയാണ് ഇയാൾ പോർട്ടലിൽ കയറിയിരുന്നത്.

ആദ്യം കൺസൾട്ടിങ്ങിനുള്ള വനിതാ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടെത്തും. പിന്നെയാണ് ‘രോഗലക്ഷണം’ തുടങ്ങുന്നത്. ചില ഡോക്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കോഴിക്കോട്ടെയും ഡോക്ടർമാർ ഇതേപ്പറ്റി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ആലപ്പുഴയിലെ വനിതാ ഡോക്ടർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജി.ജയ്ദേവിനു പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് എഎസ്പി എ.നസീമിന്റെയും സൈബർ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എം.കെ.രാജേഷിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം തുടങ്ങി 3 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇയാളുടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വീട്ടിൽനിന്നു പിടികൂടിയത്. ഇപ്പോൾ പ്രതി റിമാൻഡിലാണ്.

25–ാം തീയതി മുതൽ ‘രോഗം’

25–ാം തീയതി മുതൽ പല ജില്ലകളിലായി പതിനഞ്ചോളം വനിതാ ഡോക്ടർമാരെ ഇയാൾ ഇത്തരത്തിൽ ശല്യം ചെയ്തിരുന്നെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. രാഹുൽ എന്ന പേരിലാണ് പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഒപ്പം നൽകിയതു വ്യാജ വിലാസവും. ഇയാളുടെ ശല്യം നേരിട്ട പല ഡോക്ടർമാരും ഇ–സഞ്ജീവനി സംസ്ഥാന അധികൃതരോടു പരാതി അറിയിച്ചതോടെ വിവരം പൊലീസിലും എത്തി.

സഞ്ജയ് പിടിയിലായെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പല ജില്ലകളിൽനിന്നും ആലപ്പുഴ സൈബർ ക്രൈം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അന്വേഷണങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്. വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെയായിരുന്നു പ്രതിയുടെ വിക്രിയകൾ. ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റും പൊലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആളെ പരാതിക്കാരിയായ ഡോക്ടർ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു.

അധ്യാപകരെ വിരട്ടുന്ന കുട്ടികൾ

ജില്ലയുടെ തെക്കേയറ്റത്തെ ഒരു സ്കൂളിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി അധ്യാപകനെ കുട്ടികൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതും വ്യാജപ്പേരിലാണ്. ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചു കയറിയവരിൽ ഒരാൾ അതേ സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി. മറ്റുള്ളവർ മറ്റു സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾ. പ്രശ്നം നിയമസഭയിൽ വരെ ചർച്ചയായിരുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ആയതിനാൽ കുഴപ്പക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ജുവനൈൽ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുമെന്നു സൈബർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഒരു വിദ്യാർഥിക്കു തന്നെ 12 ഇ–മെയിൽ വിലാസം വരെയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അപകടകരമായ മൊബൈൽ ഗെയിമുകളുടെയും മറ്റും പേരിലാണ് ഇവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ കയറിയത്. മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മറ്റും ചെയ്തതോടെ അധ്യാപകൻ മാനസിക സംഘർഷത്തിലാവുകയായിരുന്നു.

English Summary: Obscene Act In front of Lady Doctors in E-Sanjeevani Portal; How the Culprit got Arrested?