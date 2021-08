തിരുവനന്തപുരം∙ എ ഗ്രൂപ്പില്‍നിന്ന് അകന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി ടി.സിദ്ദിഖ് രംഗത്തെത്തി. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവച്ചു. ദീര്‍ഘകാലമായി കൈവശം വച്ചിരുന്ന കോഴിക്കോട് ഡി.സി.സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതില്‍ എ ഗ്രൂപ്പില്‍ അമര്‍ഷമുണ്ട്. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി നിര്‍ദേശിച്ച പേര് മറികടന്ന് ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരനെ പിന്തുണച്ച ടി സിദ്ദിഖിനെതിരെ എ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ വക്താവായിരുന്നയാള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗ്രൂപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മവഞ്ചനയാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി വക്താവ് കൂടിയായ കെ സി അബു പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി കൈവശമിരുന്ന ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന് നഷ്ടമായത്. കാര്യമായ പേരുകളൊന്നും നിര്‍ദേശിക്കാനില്ലാത്തതായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം. കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണന്‍ കിടാവിന്റെ പേര് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി നിര്‍ദേശിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ പിന്തുണ കിട്ടിയില്ല. ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രധാന നേതാവും കെപിസിസി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമായ ടി സിദ്ദിഖ് പോലും െഎ ഗ്രൂപ്പുകാരനായ കെ. പ്രവീണ്‍കുമാറിനെയാണ് പിന്തുണച്ചത്. ഇതാണ് എ ഗ്രൂപ്പിലുയരുന്ന അമര്‍ഷത്തിന് കാരണം.

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം െഎ ഗ്രൂപ്പിന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം തിരിച്ചുകിട്ടിയെങ്കിലും പ്രവീണ്‍കുമാറിന്റെ വരവിനോട് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലും വലിയ താല്‍പര്യമില്ല. കാരണം ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോമിനിയെന്നതിനേക്കാള്‍ എംപിമാരായ എം.കെ രാഘവന്റേയും കെ മുരളീധരന്റെയും ആളെന്ന നിലയിലാണ് പ്രവീണിന്റെ സ്ഥാനലബ്ധി. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി ജില്ലയില്‍ പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എയില്ലെന്ന നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കുക, പുതിയ ആസ്ഥാനമന്ദിരം നിര്‍മിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് അധ്യക്ഷന്റെ മുന്നിലെ വെല്ലുവിളികൾ.

അതേസമയം, ഡിസിസി അധ്യക്ഷ പട്ടികയെ ചൊല്ലി കേരളത്തിലെ നേതാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അതൃപ്തി. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. സി വേണുഗോപാലിനോട് രാഹുൽ വിവരങ്ങൾ തിരക്കി. ചത്തിസ്ഗഡിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള യോഗ ശേഷമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം രാഹുൽ വിലയിരുത്തിയത്. പാർട്ടിയിൽ അച്ചടക്കം ഉറപ്പു വരുത്താൻ രാഹുൽ നിർദേശിച്ചതയാണ് സൂചന. നേരത്തെ കേരളത്തിലെ തർക്കത്തിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനോട് വിശദാംശങ്ങൾ തേടിയിരുന്നു. പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് പൂർണ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിലപാട്.

English Summary: T Siddique and Ommen chandy in one photo; Reaction to the criticism