കോട്ടയം∙ വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ്‌സിൽ നിന്നു ജപ്തി നടപടികളിലൂടെ ഈടാക്കാൻ ഡപ്യൂട്ടി ലേബർ കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ്. 2019ൽ സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ്‌സിലെ ജീവനക്കാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി. ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക 30 ദിവസത്തിനകം നൽകണമെന്നും, നൽകിയില്ലെങ്കിൽ റവന്യു റിക്കവറി നടപടികളിലൂടെ തുക പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നുമാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.

2019 ഏപ്രിൽ, മേയ് മാസങ്ങളിൽ വിരമിച്ച 10 ജീവനക്കാരാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നിയന്ത്രണാധികാരിയായ ഡപ്യൂട്ടി ലേബർ കമ്മിഷൻ (കോട്ടയം) മുൻപാകെ പരാതിയുമായി എത്തിയത്. തുടർന്നാണ്, വിരമിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് 10 ശതമാനം പലിശ സഹിതം 30 ദിവസത്തിനകം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി തുക നൽകണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നൽകണമെന്നും, വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കണമെന്നും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ, അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കമ്പനി തയ്യാറാകാഞ്ഞതോടെയാണ് ജീവനക്കാർ ഡപ്യൂട്ടി ലേബർ കമ്മിഷണറെ സമീപിച്ചത്. ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ്‌സിൽ നിന്നു 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ വിരമിച്ച 85 ഓളം ജീവനക്കാർക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ വിരമിച്ച 50 പേർക്ക് ഇപിഎഫ് തുകയും ലഭിക്കാനുണ്ടെന്നു ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ് അടക്കം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ, എറണാകുളം കാക്കനാട്ടെ കമ്പനി വക സ്ഥലം വിറ്റ് പണം നൽകാമെന്നു കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുവരെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അടക്കം തീരുമാനം ആയിട്ടില്ലെന്നും ജീവനക്കാർ പറയുന്നു.

