ആലപ്പുഴ∙ ആലപ്പുഴ ബൈപാസിൽ കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. രണ്ടു പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. മരട് കൊടവൻതുരുത്ത് സ്വദേശി സുനിൽകുമാർ, ചെല്ലാനം സ്വദേശി ബാബു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ മിൽട്ടൻ, ജോസഫ് എന്നിവരെ എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ബാപ്പു വൈദ്യർ ലെവൽ ക്രോസിനു മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തുവച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.



തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന കാറും, എറണാകുളത്തുനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന കാറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. മരിച്ചവരും പരുക്കേറ്റവരും എറണാകുളത്തേക്കുവന്ന കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്. പൊലീസും അഗ്നിശമനസേനയും കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തെടുത്തത്.

