പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ‘പ്രേതബാധ’ ആര് ഒഴിപ്പിക്കും? എന്താണ് ജമാബന്ധി?

പ്രേത സിനിമകൾ വരെ ഹൈടെക് ആയിട്ടും കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ‘പ്രേതം’ പഴയതു തന്നെ. ഭാഷാപരമായി ഒട്ടേറെ വികസിച്ചിട്ടും പൊലീസിൽ ഇൻക്വസ്റ്റിന് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന വാക്ക് ‘പ്രേതവിചാരണ’ എന്നാണ്. അസ്വാഭാവിക മരണമുണ്ടായാലാണു പ്രേത വിചാരണയും പോസ്റ്റുമോർട്ടവും നടത്തപ്പെടുന്നത്. തൂങ്ങിയോ മുങ്ങിയോ വിഷം കഴിച്ചോ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അതു ദുർമരണമാവുകയും ആത്മാവ് ശാന്തി ലഭിക്കാതെ പ്രേതമായി അലഞ്ഞു തിരിയുമെന്നുമുള്ള പഴയകാല അന്ധവിശ്വാസത്തിലൂന്നി ഇപ്പോഴും ‘പ്രേതപരിശോധന’ തുടരുന്നു.



മീശമാധവൻ സിനിമയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ രംഗത്തിൽ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയോട് ചോദിക്കുന്നതു പോലെ ‘ഇതൊക്കെ ഒരു സർക്കാർ കടലാസിൽ എങ്ങനെ എഴുതും?’ എന്ന സംശയം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ എഴുത്തുരീതി തുടരുന്നത്. പൊലീസ് മാനുവലിലെ പഴഞ്ചൻ പ്രയോഗങ്ങൾ തിരുത്താൻ ഇനിയും സമയം ആയിട്ടില്ല. ആ വാക്കുതന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നു നിബന്ധനയുള്ളതിനാൽ പുതിയ തലമുറയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതു തന്നെ തുടരുന്നു. പലതിന്റെയും അർഥമെന്താണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും അറിയില്ല.



ആരാണ് ഈ ‘കെഡി’ ?



‘കസബ’ സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊലീസുകാർ പലർക്കും കസബ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല. കസബ എന്ന അറബ് വാക്കിനർഥം ചെറുപട്ടണം എന്നോ നഗരത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗം എന്നോ ആണ്. സ്ഥിരം തലവേദനക്കാരായ പ്രതികളുടെ പട്ടികയെ ‘കെഡി’ പട്ടിക എന്നു പറയും- Known Depredator എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേര്. Depredator എന്നാൽ കവർച്ചക്കാരൻ എന്നർഥം. ‘കെഡി’ക്കു പകരം മറു വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതല്ലേയെന്ന സംശയം സ്വാഭാവികം.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

കോൺസ്റ്റബിളിൽനിന്നു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫിസറിലേക്ക് മാറിയ സമീപകാല ചരിത്രമുണ്ട് കേരള പൊലീസിന്. വനിത പൊലീസ് ഓഫിസറിൽനിന്നു വനിത നീക്കം ചെയ്ത് തുല്യതയും മാന്യതയും ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പൊലീസ് സേന. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രേത പരിശോധന പോലെയുള്ള അപരിഷ്കൃത ഭാഷ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് പാലക്കാട്ടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമായ ബോബൻ മാട്ടുമന്ത. സർക്കാരുമായി ഇടപെടുമ്പോഴുള്ള അധികാര ഭാഷ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ക്യാംപെയ്നും ബോബന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്നു.



ടിയാൻ, ടിയാൾ, ടിയാത്തി!



അവൻ, അവൾ, അവർ ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോഴും ടിയാനും ടിയാളും ടിയാത്തിയുമൊക്കെയാണ് സർക്കാർ രേഖകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കത്തോ അപേക്ഷയോ എഴുതുമ്പോൾ ‘ഫ്രം’ എന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുതുന്ന വ്യക്തിയുടെ വിലാസവും ‘ടു’ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അവരുടെ പേരും വേണമെന്നാണു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ആകുമ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷിതനും സ്വീകർത്താവും ആകും. അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നും ‘നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ്’ എന്ന്.



അടി ലക്ഷ്യവും ജമതിരിയും



തേർച്ച എന്ന വാക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ അർഥം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലർക്കും അറിയില്ല. അടിയാധാരത്തിന് അടിലക്ഷ്യമെന്നാണു പറയുക. ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള ആധാരത്തെ അടിയാധാരം എന്നു പറഞ്ഞാൽ പോലും പലർക്കും മനസിലാകില്ല. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ ഇത്തരം ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:



നഞ്ച: വയൽ, പാടം



പുഞ്ച: ഭൂമി

ജമതിരി, പോക്കുവരവ്: റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭൂമി റവന്യുരേഖകളിൽ സ്വന്തം പേരിലാക്കി മാറ്റുന്ന രീതി.

വെറുമ്പാട്ടം: പട്ടയം ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ കൈമാറ്റ ആധാരങ്ങൾ.

ഒറ്റി: പണയംവയ്ക്കുന്ന രേഖ

കുരവ: ചെളികെട്ടിയ വയൽ

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

കുഴിക്കൂറ്: കൃഷിയും വൃക്ഷലതാതികളും

വഹകൾ: വസ്തുക്കൾ.

പട്ടാദാർ: പട്ടയത്തിന്റെ ഉടമ

ചമയങ്ങൾ: ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ നിർമിത വസ്തുക്കൾ (വീട്,കിണർ മുതലായവ)

സ്ഥാവര വസ്തു: ഭൂമി

ജംഗമ വസ്തുക്കൾ: ഇളകുന്ന മുതലുകൾ

കിസ്ത്: അടവാക്കേണ്ട നികുതി

പോക്കുവരവ്: ഒരു തണ്ടപ്പേരിലുള്ള ഭൂമിയിൽനിന്ന് കുറച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ പുതിയതായി വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് പുതിയ തണ്ടപ്പേർ നൽകുന്നു. നേരത്തെയുള്ള തണ്ടപ്പേരിൽനിന്ന് ഭൂമി പോക്കും പുതിയ തണ്ടപ്പേരിൽ വരവുമാണ് പോക്കുവരവ്.

ജമാബന്ധി: ലാൻഡ് റവന്യൂ വരവുകളുടെ വാർഷിക ഓഡിറ്റാണ് ജമാബന്ധി. ജില്ലാ കലക്ടറോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ നടത്തുന്ന വാർഷിക വില്ലേജ് ഓഫിസ് പരിശോധനയാണിത്.

ഹുസൂർ ശിരസ്തദാർ(എച്ച്എസ്.): കലക്ടറേറ്റിലെ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥ പദവി

മസാൽച്ചി: ആർഡിഒ ഓഫിസുകളിലെ തൂപ്പുജോലി ചെയ്യുന്നയാൾ.

അടിമയല്ല ഉടമയാണ് ക്യാംപെയ്ൻ



ഭരണഭാഷയിലെ വിധേയത്വ പദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബോബൻ മാട്ടുമന്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘അടിമയല്ല ഉടമയാണ്’ എന്ന പേരിൽ ക്യാംപെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു’. അപേക്ഷാ ഫോം എന്നത് ഒഴിവാക്കി അവകാശ പത്രിക എന്നതാക്കി മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടിഷ് രാജിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഭരണത്തിൽ ഒഴിവാക്കണം. സർ, മാഡം, ബഹുമാനപ്പെട്ട, വിനീതമായി, അങ്ങേയ്ക്ക്, അവർകൾ, സമക്ഷത്തിലേക്ക്, താഴ്മയോടെ എന്നീ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ജനസൗഹൃദ സർക്കാർ സംവിധാനം വേണമെന്നുമാണ് ക്യാംപെയ്ന്റെ ആവശ്യം.



(ഭരണഭാഷയിലെ അന്ധവിശ്വാസപരവും വിധേയത്വവുമായ പദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണോ സർക്കാർ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾക്കു വിലയേറിയതാണ്. ക്രിയാത്മക നിർദേശങ്ങളിലൂടെ കമന്റ് ബോക്സ് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വേദിയാക്കാം.)



