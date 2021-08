ഖാദി മാസ്ക്, സഞ്ചി ക്രമക്കേടുകളിൽ നിയമനടപടി: മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ റേഷൻ കടകൾ വഴി നൽകിയ സൗജന്യ കിറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വ്യാജ ഖാദി മാസ്ക് നൽകിയതിലും കിറ്റിനായുള്ള സഞ്ചി ഇടപാടിൽ നടന്ന ക്രമക്കേടിലും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ. രണ്ടു ക്രമക്കേടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ ഇന്ന സംഘടന എന്നോ സ്ഥാപനമെന്നോ പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ടാവില്ല. ഉപ്പു തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിച്ചേ മതിയാകൂ. അഴിമതിയെ ഒരു തരത്തിലും സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലും സപ്ലൈകോയുടെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ ‘മീറ്റ് ദ് പ്രസ്’ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഫെബ്രുവരിയിലെ കിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഖാദി ബോർഡ് നൽകിയ മാസ്കിൽ 90% വ്യാജമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ടെക്സൈറ്റൽ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള കണ്ണൂരിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്മിറ്റി റീജനൽ ലാബിൽ പരിശോധിക്കാൻ സപ്ലൈകോ നൽകിയ സാംപിളുകളിലാണ് ഇതു കണ്ടെത്തിയത്. കിറ്റിനായി സഞ്ചികൾ എത്തിക്കാൻ ലഭിച്ച കരാർ ഖാദി ബോർഡ് തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥാപനത്തിനു മറിച്ചു നൽകിയെന്നും മറ്റൊരു ഖാദി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് സഞ്ചികൾ എത്തിച്ചെന്നുമുള്ള ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളിൽ സപ്ലൈകോ വിജിലൻസ് വിഭാഗം അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായാണു മന്ത്രി പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നത്.

‘കിറ്റ് നൽകിയത് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ സേവനമായി കാണണം’

ആദ്യത്തെ രണ്ടു തവണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കു കമ്മിഷൻ നൽകിയെന്നും ഇനി കമ്മിഷൻ നൽകാൻ സർക്കാരിനു സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയില്ലെന്നും മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ പറഞ്ഞു. കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത വകയിലെ കമ്മിഷൻ കുടിശിക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ സംഘടന റിലേ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു മന്ത്രി നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതു ജനങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ്. അങ്ങനെ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ പണം വന്ന വഴിയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ രീതിയും റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. സേവനമാക്കാൻ കഴിയുന്നതു സേവനമാക്കണം. കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാ മേഖലയും സ്തംഭിച്ചു. എല്ലാവരും ദുരിതം അനുഭവിച്ചു. വ്യാപാരികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പൂർണമായി തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. തന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് വ്യാപാരികളുടെ ചില സംഘടനകൾ സമരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറി. റേഷൻ കട ഉടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ 100% നിറവേറ്റി. റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ക്ഷേമപദ്ധതി തുക നൽകാൻ 5 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെത്താൻ നടപടികൾ ഏറെക്കുറെ പൂർത്തിയായി. ഇതോടെ വ്യാപാരികൾ മരണമടഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിനു ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായം 40,000 രൂപയിൽ നിന്നു 2 ലക്ഷം ആയി ഉയർത്താനാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Will take action on Fake Khadi mast, bag in Supplyco Kit, says Minister GR Anil