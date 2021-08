മുൻവൈരാഗ്യം; സുഹൃത്തായ യുവാവ് കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ച യുവതി മരിച്ചു

നെടുമങ്ങാട് (തിരുവനന്തപുരം)∙ മുൻവൈരാഗ്യത്തെത്തുടർന്ന് സുഹൃത്തായ യുവാവ് കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ച യുവതി മരിച്ചു. പന്ത്രണ്ടിലേറെ തവണ കുത്തേറ്റ കരുപ്പൂര് ഉഴപ്പാക്കോണം പുത്തൻ ബംഗ്ലാവിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസം ശിവദാസ്–വത്സല ദമ്പതികളുടെ ഏകമകൾ സൂര്യഗായത്രി (20) ആണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സൂര്യ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. പ്രതി പേയാട് വാറുവിളാകത്ത് വീട്ടിൽ അരുണിനെ (28) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.



തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ആണ് സംഭവം. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഭർത്താവുമായി പിണങ്ങി 6 മാസമായി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒപ്പമാണ് യുവതിയുടെ താമസം. ഉച്ചയ്ക്ക് അടുക്കളയിലൂടെ ആണ് അരുൺ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. ഇരുവരുടെയും സംസാരം വാക്കേറ്റത്തിൽ എത്തിയതോടെ ഇയാൾ കയ്യിൽ കരുതിയ കത്തി കൊണ്ട്‌ യുവതിയെ തലങ്ങും വിലങ്ങും കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കുത്തേറ്റ മാതാവ് വത്സല (52)യും മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട അരുണിനെ നാട്ടുകാരാണ് പിടികൂടി വലിയമല‌ പൊലീസിന് കൈമാറിയത്.

English Summary: Woman stabbed to death by friend in Nedumangad