പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം, സംരക്ഷിക്കണം: അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി

അലഹാബാദ്∙ പശു ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും ദേശീയ മൃഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി. യുപിയിൽ ഗോവധ നിരോധന നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിക്കു ജാമ്യം നിഷേധിക്കുന്നതിനിടെയാണു കോടതിയുടെ പരാമർശം.



പശുക്കൾക്കു മൗലികാവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ശേഖർ കുമാർ യാദവ് പറഞ്ഞു. ‘ഗോ സംരക്ഷണം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനുള്ളതല്ല. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണു പശുക്കൾ. രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതു ജാതി–മത ഭേദമന്യേ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും കടമയാണ്. ‘വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട, അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രാർഥിക്കുകയും, എന്നാൽ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരേ മനസ്സോടെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമേയുള്ളു’വെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

English Summary: Cow should be declared national animal, given fundamental rights: Allahabad High Court