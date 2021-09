വ്യാജ ലൈസൻസ് തോക്കുമായി 5 കശ്മീരികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ വ്യാജ ലൈസൻസിൽ തോക്ക് കൈവശംവച്ച അഞ്ച് കശ്മീരികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറസ്റ്റിൽ. ഇവരുടെ കയ്യിൽനിന്ന് അഞ്ച് ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്കുകളും 25 റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടയും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അതിർത്തിയിലെ രജൗരി ജില്ലക്കാരായ ഷൗക്കത്തലി, ഷുക്കൂർ അഹമ്മദ്, ഗുൽസമാൻ, മുഷ്താഖ് ഹുസൈൻ, മുഹമ്മദ് ജാവേദ് എന്നിവരെയാണ് കരമന പൊലീസ് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് നീറമൺകരയിലെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും ചോദ്യംചെയ്യലിലുമാണ് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ളത് വ്യാജലൈൻസൻസിലെ തോക്കുകളാണെന്ന് ബോധ്യമായത്. തുടർന്ന് രാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

മഹാരാഷ്ട്ര റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസി വഴി ആറുമാസം മുമ്പാണ് ഇവർ കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. എടിഎമ്മിൽ പണം നിറക്കുന്ന സുരക്ഷാ സോനാംഗങ്ങളാണിവർ. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തോക്കുകൾ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നവർ അവ ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇവർ ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്.

അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജൗരി ജില്ലയിലും പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ലൈസൻസ് വ്യാജമാണെന്ന് ബോധ്യമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത്. സംസ്ഥാന പൊലീസിന് പുറമെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്

English Summary : Five people arrested in Thiruvananthapuram with gun with fake licence