‘ഓർഡർ’ ലഭിക്കാൻ വൈകി; ഡെലിവറി ബോയ് ഹോട്ടൽ ഉടമയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ∙ ഓർഡർ ചെയ്ത ഭക്ഷണം ലഭിക്കാൻ വൈകിയതിനെത്തുടർന്നു സ്വിഗ്ഗി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഡെലിവറി ബോയ് ഹോട്ടൽ ഉടമയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. ന്യൂഡൽഹിക്കു സമീപം ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയില്‍ നടന്ന സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കുറ്റവാളിയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു പൊലീസ്.

ഓർഡർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയാണ് സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ബോയ് ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത്. ചിക്കൻ ബിരിയാണി, പൂരി ഷബ്സി എന്നിവയായിരുന്നു ഓർഡറിൽ. ഇതിൽ ബിരിയാണി തയാറായിരുന്നുവെങ്കിലും പൂരി തയാറാകാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നു ഹോട്ടലിലെ ജോലിക്കാരൻ ഇയാളോടു പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമായെന്നും ഡെലിവറി ഏജന്റ് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ ചീത്ത വിളിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഹോട്ടൽ ഉടമ സുനിൽ അഗർവാൾ ഇടപെട്ടു. സുഹൃത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഡെലിവറി ഏജന്റ് ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ തലയിൽ വെടിവച്ചതിനു ശേഷം കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം.

ഹോട്ടൽ ഉടമയെ ജീവനക്കാർ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പാഴ്സൽ ലഭിക്കാൻ വൈകിയതുകൊണ്ടാണു ഡെലിവറി ഏജന്റ് ഉടമയെ വെടിവച്ചു കൊന്നതെന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശാൽ പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

English Summary: Swiggy Agent Kills Restaurant Owner Near Delhi Over Delay In Order: Cops