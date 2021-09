‘ഞാന്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇര; ഷാനിമോളെയും പത്മജയെയും എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചില്ല?’

‌2021 മാർച്ച് 15, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ നിർണായക സ്ഥാനം വഹിച്ചുവന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനു മുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്ന ദിവസം. ലതിക സുഭാഷ് എന്ന അന്നത്തെ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ദിരാ ഭവനിലെത്തി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ‘സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാടി’ൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത ദിവസം. ഇത്രയും കാലം പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരിഗണന ലഭിക്കാത്തതിലും സ്ത്രീകൾക്ക് കൃത്യമായ പരിഗണന നൽകുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ആരോപിച്ച് സ്വന്തം തല മുണ്ഡനം ചെയ്തായിരുന്നു ലതികയുടെ അന്നത്തെ പ്രതിഷേധം. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അവർ രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

‘‘സ്ത്രീകളും വ്യക്തികളാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇനിയെങ്കിലും കരുതണം. യുവാക്കളെപ്പോലെ സ്ത്രീകളെയും പരിഗണിക്കണം എന്ന ചിന്താഗതിയുണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്റെയീ പ്രവൃത്തി.’’ – എന്നായിരുന്നു ലതികയുടെ അന്നത്തെ വാക്കുകൾ. ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിച്ച ലതികയ്ക്ക് ഏഴായിരത്തോളം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. പിന്നീട് എൻസിപിയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ലതിക പറഞ്ഞുവച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കോൺഗ്രസിനെ ഓർമപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ഡിസിസി പട്ടികയും. 14 ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരിൽ പേരിനു പോലും പെൺതരിയില്ല! ‘‘കോൺഗ്രസിലെന്താ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഒരു വനിത ദേശീയ അധ്യക്ഷയായ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ ഭാരവാഹിയാകാൻ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും പരിഗണിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?’’– ലതിക സുഭാഷ് മനോരമ ഓൺലൈനിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു.



∙ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പട്ടികയിൽ ഇത്തവണയും സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യമില്ല. ലതിക സുഭാഷ് പറഞ്ഞത് ശരിയായി എന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ?



ഞാൻ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വന്ന കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടു വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ വനിതകളായിരുന്നു, എന്നാൽ 24 ൽ ഏറെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പേര് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ ഒരേയൊരു വനിതയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനെതിരെ ഞാൻ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് പരാതി അയയ്ക്കുകയും കോട്ടയത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ വന്ന ഒരു ഭാരവാഹിയെ വിളിച്ച് വഴക്കുപറയുകയും ചെയ്തു. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പിന്നീട് കണ്ടപ്പോൾ അതൃപ്തി അറിയിക്കുയും ചെയ്തു.



ലതിക സുഭാഷ്

അന്നു മുതലേ ഞാൻ കണ്ണിലെ കരടായി. പക്ഷേ, പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ പട്ടികയിൽ രണ്ടു വനിതകളെ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി– ദീപ്തി മേരിയും, അഡ്വ. പി.കെ. ജയലക്ഷ്മിയും. മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കെപിസിസിയുടെ സെക്രട്ടറിമാരായി 15 വനിതകളുടെ പേരുവന്നു. അതിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാരവാഹികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ ഫലമാണത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി വീണ നായർ വരാനുള്ള കാരണവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനെടുത്ത നിലപാടിന്റെ ഫലമാണ്.



കഴിഞ്ഞ തവണ ‍ഡിസിസി പട്ടിക വന്നപ്പോഴും ഒരു വനിതയെങ്കിലും വേണമെന്ന എന്റെ നിബന്ധനയിലാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ കൊല്ലത്ത് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റായത്. ഇത്തവണ അത് നിലനിർത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഒരു വനിതയെ പരിഗണിക്കുക പോലുമുണ്ടായില്ല. അത് വളെര പരിതാപകരമാണ്. അഞ്ഞൂറിലധികം വനിതകൾ ഗ്രാമപഞ്ചാത്തുകളുടെ പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുണ്ട്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉയർന്നുവരേണ്ട ഏറ്റവും ആവശ്യകതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ 5 വനിതകൾ പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു നിലപാട്. ഇപ്പോഴും താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും ഒരു വനിത തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുന്നത്.



ആനി ബസന്റും സരോജിനി നായിഡുവും നെല്ലി സെൻഗുപ്തയും ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയുമൊക്കെ ഒന്നിലധികം തവണ പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്നിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പട്ടിക വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും വനിതകളെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നത് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. കഴിവുള്ള വനിതകൾ ഇപ്പഴത്തെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, പത്മജ വേണുഗോപാൽ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര പേർ, അല്ലെങ്കിൽ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളവർ എത്രപേരുണ്ട്. ഡോ. സരിൻ പറഞ്ഞതു പോലെ സ്ത്രീകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത, സ്ത്രീകളെ സംബോധന ചെയ്യാത്ത ഒരു പാർട്ടിയായി ലക്ഷക്കണക്കിനു സാധാരണക്കാർ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടി അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു.



∙ലതിക സുഭാഷിനെപ്പോലെ ഒരാൾ ഇത്ര കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് കനത്ത തോല്‍വി നേരിട്ടിട്ടും പേരിനു പോലും ഒരു വനിതാ പ്രതിനിധിയെ വയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറായില്ല. ഇതു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ?



ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് തലമുണ്ഡനം ചെയ്തതോ രാജിവച്ചതോ അല്ല. ഞാൻ എ.കെ. ആന്റണിയോടും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനോടും പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന്റെ കാര്യം. കാരണം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റിന് അങ്ങനെയൊരു അവകാശമുണ്ട്. ലതിക സുഭാഷ് എന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നെങ്കിൽ 20 കൊല്ലമായി എന്റെ പേര് നിയമസഭയിലേക്കും പാർലമെന്റിലേക്കും വന്നപ്പോഴും സീറ്റ് കിട്ടാതിരുന്നപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പോയി മത്സരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.



ലതിക സുഭാഷ്

മലമ്പുഴയിൽ മത്സരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിന് കേസുകൊടുക്കാൻ പാർട്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴും സ്വന്തം ചെലവിൽ പോയി. അവിടെ മത്സരിച്ചതിന് ഒരുപാട് ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘ലതികയ്ക്കെതിരെ വിഎസ് പറഞ്ഞത്’ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ പുളകമല്ല തോന്നുന്നത്, നല്ല വേദനതന്നെയാണ്. അതു സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകൂ. എന്നിട്ടും പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത്. പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി മഹിളാ പ്രവർത്തകരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനും എല്ലാം ഞാൻ ഓടിനടന്നതാണ്. എന്നിട്ടും എനിക്ക് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയേ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ...



∙ ഗ്രൂപ്പുകളി ഇനിയുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരനും പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പില്ലാത്ത ഒരു കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?



ഗ്രൂപ്പുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ഇരയായിരുന്നു ഞാൻ. മഹിളാ കോൺഗ്രസിൽ ഒരു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ വയ്ക്കാൻ പോലും ഗ്രൂപ്പുകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നു. ഞാനും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. എന്നാൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പല്ല നോക്കിയത്. മഹിളാ കോൺഗ്രസിനെയും പാർട്ടിയേയും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ, സ്ത്രീകളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പരാജയപ്പെട്ടുപോയി. എല്ലായിടത്തും ഗ്രൂപ്പു പ്രശ്നം നിലനിന്നു.



‌ഇപ്പോൾ ഇവർ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നു, എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാണ്. ഇതൊക്കെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നവർ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ്. എന്നാൽ അവർക്കും അതീതമായി ഗ്രൂപ്പ് വളരുന്നതാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത്. അതിനെ അതിജീവിച്ച് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ വിജയിക്കും. അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എല്ലാവരും ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനൊക്കെ അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകുമോ?



കേരളത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നേതാക്കളുണ്ട്. വിദ്യാർഥി കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്നത്തെ നില വരെ കേരളം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു നടന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവർ. പിന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടു കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നവർ. പിന്നെ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് കടന്നുവന്നവർ. ഇങ്ങനെ മൂന്നു തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതാക്കൾ. എന്റെ അനുഭവത്തിലും പരിചയത്തിലും, ‘അലഞ്ഞുനടന്ന്’ വന്ന നേതാക്കൾക്ക് മറ്റുവള്ളവരേക്കാൾ വേറിട്ട വ്യക്തിത്വവും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ‌ കൂടുതലുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും തട്ടിപ്പറിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഏട്ടിലെ പശു പുല്ലു തിന്നുമോ?



∙സുധാകരനോ സതീശനോ നേതൃപദവിയിലെത്തിയതിനു ശേഷം, അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലതികയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്തെങ്കിലും നീക്കം?



ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വളരെ കുറച്ച് നേതാക്കന്മാരേ വിളിച്ചുള്ളൂ. ആദ്യംതന്നെ വിളിച്ചത് വി.എം. സുധീരനാണ്. പിന്നെ എ.കെ. ആന്റണിയാണ്. അത് ഏറ്റുമാനൂർ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നു പറയാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ മകൻ കൂടിയാണ് പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത്. പാർട്ടിയോടുള്ള കമിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടാകാം, ഞാൻ കൂടെ മത്സരിച്ചാൽ‌ ഏറ്റുമാനൂരെ വോട്ട് ഭിന്നിച്ചുപോകുമെന്ന് കരുതിയാകും അദ്ദേഹം വിളിച്ചത്. എം.എം. ഹസ്സൻ എന്നെ ഓണത്തിന് ആശംസകൾ പറയാൻ വിളിച്ചു. വേറൊരാളും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് പോകരുതെന്ന് പറയാൻ പോലും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല.



∙ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ പാർട്ടിയിൽ പല ജില്ലകളിലും പൊട്ടിത്തെറി, രാജി എന്നിവയുണ്ടായി. ലതിക തുടക്കമിട്ട ഒരു നീക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പലരും ഇതിനെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ?



ഞാനല്ല, അതിനു മുൻപ് പി.സി. ചാക്കോ രാജിവച്ചിരുന്നു, സുരേഷ് ബാബു രാജിവച്ചിരുന്നു. എന്റേതു പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധകിട്ടിയെന്നേയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ തുടക്കമിട്ടു എന്നൊരു അവകാശവാദം എനിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ, ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.



∙പലരും കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് എൻസിപിയിലേക്കു വരുമെന്ന് പി.സി.ചാക്കോ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലതികയുടെ എൻസിപി പ്രവേശനത്തിനും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ചാക്കോയാണെന്നു കേട്ടു. ലതികയെപ്പോലെ ഇനിയും ഒട്ടേറെപ്പേർ വരുമെന്നാണോ സൂചന?



തീർച്ചയായും. കുറച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടി, ദേശീയ തലത്തിൽ മതേതരത്വത്തിനും ദേശീയതയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ പതാകയെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന മൂവർണക്കൊടിയാണ് പതാക–ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരും ആകർഷണവും സാമ്യവുമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ പി.സി. ചാക്കോ ഇതിന്റെ തലപ്പത്താണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിൽ കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുക സ്വഭാവികമായും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ താരതമ്യേന അവർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എൻസിപിയിലാണ്. എൻസിപിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടേക്കു വരാൻ താൽപര്യമുള്ളവരെ ഇവിടെ എത്തിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.



∙കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് എൻസിപിയിൽ എത്തി മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരു പാർട്ടികളിലും കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്താണ്?



എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും പല തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട്. ചിലർ കണ്ടിഷണലായിട്ടാകും പ്രവർത്തിക്കുക. മറ്റു ചിലർ അൺകണ്ടിഷണലും, ചിലർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എല്ലാ ചാണക്യസൂത്രങ്ങളും എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. അത് എൻസിപിയിലും കോണ്‍ഗ്രസിലും മാത്രമല്ല, സിപിഎമ്മിലും സിപിഐയിലുമുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളും നല്ലതും ഉണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസിലും മറ്റും പ്രവർത്തിച്ചവരും പുതിയതായി പാർട്ടിയിൽ എത്തിവരും എല്ലാമുണ്ട് എൻസിപിയിൽ.



പഴയതും പുതിയതും നാളെ വരാനിരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും ഒന്നായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എൻസിപിയിൽ മൂന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളായിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത്. അത് വളരെ നല്ല അംഗീകാരമായാണ് കാണുന്നത്. എനിക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്ത എൽഡിഎഫിന്റെ മുന്നണി സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണിപ്പോൾ, അത് വളരെ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടു വരികയാണ്. വളരെ കുറച്ചു നാളുകളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം സജീവമാക്കി വരുന്നതേയുള്ളൂ.



∙അരൂരിൽ ലതികയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ഷാനി മോൾ ഉസ്മാൻ ഉൾപ്പെടെ തോറ്റു. ‘സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ’ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ഒരു വനിതയെ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല എന്ന് ജനത്തിനു തോന്നാൻ ലതികയുടെ രാജി കാരണമായോ?



അങ്ങനെയൊരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തിലായാലും നിയമനിർമാണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കഴിവുള്ള വനിതകൾ വിജയിച്ചു വരണം. കോൺഗ്രസ് അത്രയും വനിതകളെ നിർത്തിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ വനിതകളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. ഷാനിമോൾ ഒരു ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലമെങ്കിലും എംഎൽഎയായി ഇരുന്നതാണ്. അവരെ വിജയിപ്പിക്കാനായില്ല, മാത്രമല്ല മത്സരിച്ച മറ്റു വനിതകളും പരാജയപ്പെട്ടു, അത് ഒരു നല്ല ലക്ഷമണായി തോന്നുന്നില്ല. ഒരു പാർട്ടിയോ ഒരു മുന്നണിയോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ജന്മനാട്ടിൽനിന്ന് ജനവിധി തേടിയതാണ്, എനിക്ക് 7,624 വോട്ടു ലഭിച്ചു.



∙കൊല്ലത്തെ പീഡനപരാതി ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ ഇടപെട്ടെന്ന വാർത്തയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ലതിക എന്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിടുന്നില്ല എന്ന് പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു. എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട്?



അത് സംഘടനാപരമായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. അതിനുമുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു വിവാദമുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇതിനു വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻസിപിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ‘കാള പെറ്റു എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്നതിൽ’ ഒരു അനൗചിത്യമുണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് മൗനം പാലിച്ചത്. അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിയും എല്ലാവരും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നുവെന്ന്.



∙കെ.കെ. ശൈലജയ്ക്കു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കാതായപ്പോൾ, ‘സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ കാര്യത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായ പുരുഷന്മാരിൽ ഏറിയ പങ്കും മോശമല്ലെന്ന സത്യം ഇവിടെ വെളിവാകുന്നു’ എന്നാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ താങ്കൾ കുറിച്ചത്. ആ പ്രസ്താവനയിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ?



എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും വച്ചു നോക്കിയാൽ കാലാകാലങ്ങളായി സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിൽ മുന്നിൽ എൽഡിഎഫ് തന്നെയാണ്. ‘മൂന്നു വനിതാ മന്ത്രിമാർക്ക് അവസരം നൽകി’ എന്ന് ആ പോസ്റ്റിൽതന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ശൈലജ ടീച്ചറുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയതുതന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത്. അതിൽ മാറ്റമില്ല.



പക്ഷേ, മുൻപത്തെ ഒരു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ രണ്ടു വനിതാ എംപിമാർ (സി.എസ്. സുജാത. അഡ്വ. സതീദേവി) പാർലമെന്റിലേക്ക് വിജയിച്ചു വന്നു. ഇത് അവർക്ക് സീറ്റു കൊടുത്തതുകൊണ്ടല്ലേ, മാത്രമല്ല വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങളും കൊടുത്തതു കൊണ്ടല്ലേ? ടി.എൻ. സീമയെ രാജ്യസഭയിലേക്കും അയച്ചു. എത്ര കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾ കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അവസരം നൽകുന്നുണ്ടോ? അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സിപിഎമ്മിനെയും എൽഡിഎഫിനെയും അനുമോദിക്കുന്നു.



∙കോൺഗ്രസിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ?



പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ഒരു സാധ്യതയുമില്ല, അപ്പോൾ വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം പറയും. അതിനുമുൻപും എന്റെ പേര് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിഗണിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാൽ നേതാക്കന്മാർ പേരു പറയും, അത്രതന്നെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും അയോഗ്യത വരും. അങ്ങനെ എന്നെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് മൂഢവിശ്വാസമൊന്നും എനിക്കില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓടിനടക്കുമ്പോഴോ മറ്റുമൊന്നും ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നുള്ള പരിമിതിയിൽ നിന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അവർ കാണില്ല. അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ കരടായെന്നു മാത്രം. കുറ്റകരമായ മൗനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവഗണന കൊണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന നേതാക്കളൊക്കെ അതിനു കൂട്ടുനിന്നു എന്നതാണു സത്യം.



∙എന്നും പാർട്ടി തിരക്കുകളിൽപ്പെട്ടിരുന്ന, തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ പോലും കാര്യമായി കാണുന്നില്ല, തിരക്കുകളൊഴിഞ്ഞോ ലതിക സുഭാഷിന്?



എന്നും കോൺഗ്രസിനായി ഒരു പരിമിതികളുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു, ഇപ്പോൾ എൻസിപിയിലാണ്. അവിടെയും ജനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. വാർത്തകൾക്കു പിന്നാലെ പോകാൻ ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല. ഡിസിസിയുടെ വിഷയത്തിൽതന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ചയ്ക്കു വിളിച്ചതാണ്. സമയമായില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകുകയാണ് ചെയ്തത്.



