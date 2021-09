പരീക്ഷയ്ക്കെത്തുന്ന മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ വേണ്ട; ഇളവുമായി കർണാടക

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കേരളത്തിൽനിന്ന് എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇളവ്. മൂന്നു ദിവസത്തിനകം തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്കാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.

കോവിഡ് രഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാളോടൊപ്പം എത്തി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം. മൂന്നു ദിവസത്തിലധികം കർണാടകയിൽ തങ്ങാൻ പാടില്ല. ഈ മാസം നടക്കുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇളവ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വിദ്യാർഥികൾക്കു കേരളത്തിൽനിന്ന് മൂന്നു ദിവസത്തെ ഹൃസ്വ സന്ദർശനത്തിന് എത്തുന്നവർക്കും ക്വാറന്റീൻ ആവശ്യമില്ല. ഇതിനു പുറമേ മരണം, ചികിത്സ തുടങ്ങിയ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നവർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, കർണാടക വഴി മറ്റു സംസ്ഥാങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ, രണ്ടു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, അടിയന്തര യാത്രകൾക്കും വിമാനയാത്രയ്ക്ക് എത്തുന്നവർ എന്നിവർക്കും ഇളവ് ബാധകമാണ്. വാക്സീൻ എടുത്തവരടക്കം എല്ലാവർക്കും കർണാടകയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ 72 മണിക്കൂറിനിടയിലെ ആർടിപിസിആർ രേഖ വേണം.

എന്നാൽ കർണാടകയിൽ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇളവ് ബാധകമല്ല. അവർ ഏഴു ദിവസത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാണ്. ഇവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. നേരത്തെ കേരളത്തിൽനിന്ന് എത്തുന്ന എല്ലാവരും 7 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണമെന്നാണ് കർണാടക ഉത്തരവിറക്കിയത്.

