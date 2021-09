‘നിന്റെ അമ്മയാണോ... കണ്ടാല്‍ പറയില്ലല്ലോ’: ആക്രമിച്ച പ്രതി ഒളിവിലെന്നു പൊലീസ്

പരവൂര്‍∙ കൊല്ലം പരവൂരില്‍ ബീച്ചിലെത്തിയ അമ്മയ്ക്കും മകനും നേരെയുണ്ടായ സദാചാര ഗുണ്ടാ ആക്രമണക്കേസില്‍ പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നു പൊലീസ്. ഇന്നലെ രാത്രി പ്രതിയുടെ വീട്ടില്‍ എത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടില്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തിയ ശേഷവും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



എഴുകോണ്‍ ചീരങ്കാവ് കണ്ണങ്കര തെക്കതില്‍ സജ്‌ന മന്‍സിലില്‍ ഷംല (44), മകന്‍ സാലു (23) എന്നിവര്‍ പരവൂര്‍ പൊലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാലു ഇന്നു പരവൂര്‍ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി മൊഴി നല്‍കുകയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയെന്നു സാലു പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാനായി മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കേസുകള്‍ നല്‍കി സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാലു പറഞ്ഞു. പ്രതി എവിടെയുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഏറെക്കുറേ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്നും അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടാകുമെന്നുമാണു സൂചന. പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും ഒരമ്മയ്ക്കും മകനും ഈ ഗതി മേലില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്നും ഷംലയുടെ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ ആടിനെ കാറിടിച്ചതു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്‍ തന്റെ സഹോദരനെ മര്‍ദിച്ചെന്നു കാണിച്ചു പരവൂര്‍ തെക്കുംഭാഗം സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷക രാത്രി വൈകി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാന്‍ എത്തിയതും സംശയത്തിനിടയാക്കി. ആടിനെ വാഹനം തട്ടിയെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ലെന്ന് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എ. നിസാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അമ്മയെയും മകനെയും ആക്രമിച്ചെന്ന കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നു ഷംലയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു.

തിങ്കള്‍ വൈകിട്ട് തെക്കുംഭാഗം ബീച്ചിലാണു അമ്മയ്ക്കും മകനും മര്‍ദനമേറ്റത്. ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ഇരുമ്പ്‌വടി ഉപയോഗിച്ച് ഒരാള്‍ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഷംലയും സാലുവും പറഞ്ഞു. ഇരുവരും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കി. പൊലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രതിയെ പിടികൂടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. സാലുവിന്റെ കയ്യിലെ മുറിവ് ഗുരുതരമായതിനാല്‍ ഇരുവരെയും കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മകനെ മര്‍ദിക്കുന്നതു കണ്ട് കാറില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ പ്രതി അസഭ്യം പറഞ്ഞുവെന്നു ഷംല പറഞ്ഞു. ഈ സമയം അതുവഴി പോയ ആളുകള്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തിയതല്ലാതെ ഇടപെട്ടില്ല. ഞങ്ങള്‍ ആ നാട്ടുകാരല്ല. അയാളുമായി ഒരു മുന്‍ വൈരാഗ്യവുമില്ല. ഒരു മകന്റെ മുന്നില്‍ വച്ച് ഒരമ്മയെ പറയാന്‍ പാടില്ലാത്ത അസഭ്യമാണ് അയാള്‍ പറഞ്ഞത്. പ്രശ്‌നം ഉണ്ടാക്കേണ്ടെന്നു കരുതി ഞങ്ങള്‍ മടങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ അയാള്‍ പിന്നാലെ എത്തി കാറിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തെ ചില്ല് അടിച്ചു തകര്‍ത്തു.

‘വിശന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ അവിടെ വച്ചു ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചില്ല. എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിനു മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ്. എന്റെ ചികിത്സയുടെ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് എന്റെ മകനാണ് കൊണ്ടു പോകുന്നത്. വനിതാ കമ്മിഷനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നല്‍കും. ഞങ്ങള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം. ഇനി ഒരമ്മയ്ക്കും മകനും ഈ ഗതി ഉണ്ടാവരുത്’- ഷംല പറഞ്ഞു.

കാറിലിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് സാലു പറഞ്ഞു. നിന്റെ അമ്മയാണോ... കണ്ടാല്‍ അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇരുമ്പ് വടിയുമായാണ് പ്രതി എത്തിയതെന്നും സാലു പറഞ്ഞു. ‘16 വര്‍ഷമായി അമ്മയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സ. സംഭവ ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ ഞങ്ങള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പോയതു കൊണ്ടു തിരികെ മടങ്ങി വന്നപ്പോള്‍ നല്ല ക്ഷീണവും വിശപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണ് വാഹനം ഓടിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്നു ഊണ് വാങ്ങി കഴിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.

അങ്ങനെ തെക്കുംഭാഗത്തെ കടയില്‍ നിന്നു രണ്ടു പേര്‍ക്കും കൂടി ഒരു ഊണ് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ കാറില്‍ തന്നെ ഇരുന്നു കഴിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ടു പുറത്തേക്കിറങ്ങിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇയാള്‍ ഇരുമ്പ് വടിയുമായി എത്തിയത്. പേടിച്ചു ഞങ്ങള്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവിടെ നിന്നു മടങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി. അപ്പോള്‍ ഇയാള്‍ കാറിന്റെ പിന്നില്‍ അടിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കാര്‍ നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ അയാള്‍ കാറിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഇരുമ്പു വടി കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കാറില്‍ നിന്നു ഞാന്‍ പുറത്തിറങ്ങി. തലയ്ക്കടിക്കാന്‍ അയാള്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ കൈ കൊണ്ടു തടഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൈയ്ക്കു പരുക്കേറ്റു.

കയ്യില്‍നിന്നു രക്തം പോകുന്നതു കണ്ട അമ്മ കാറില്‍ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി എന്നെ അടിക്കുന്നതു തടഞ്ഞു. അമ്മയുടെ കയ്യിലും മുതുകിലും അയാള്‍ പൊതിരെ അടിച്ചു. ആളുകള്‍ വന്നപ്പോള്‍ അയാള്‍ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി സമീപത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞു. സഹായം ചോദിച്ചിട്ടും കണ്ടു നിന്നവര്‍ മിണ്ടിയില്ല. പിന്നീട് ഞങ്ങള്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്താനാണ് പൊലീസ് നിര്‍ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ നെടുങ്ങോലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കൊല്ലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും പോവുകയായിരുന്നു’ - സാലു പറഞ്ഞു.

