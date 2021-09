രാത്രി കർഫ്യൂ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ; ഞായർ ലോക്ഡൗണ്‍ ആവശ്യമില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വിദഗ്ധര്‍. രാത്രി കര്‍ഫ്യൂ ഒഴിവാക്കാമെന്നും ഞായറാഴ്ചകളിലെ ലോക്ഡൗൺ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തില്‍ നിര്‍ദേശം നൽകി. പ്രൈമറി സ്കൂളുകള്‍ തുറക്കാമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ യോഗത്തിൽ നിർദേശമുയർന്നു.

ആള്‍ക്കൂട്ടം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഉറപ്പാക്കി പരമാവധി മേഖലകള്‍ തുറക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ നിർദേശിച്ചു. രാത്രി കർഫ്യൂ യുക്തിസഹമല്ലെന്ന വിമർശനം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രോഗവ്യാപനത്തിൽ കാര്യമായ ആശങ്ക വേണ്ട. വാക്സിനേഷൻ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനാൽ അധികം വൈകാതെ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോതു നിയന്ത്രിക്കാനാകും.

ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് രോഗബാധ അപകടകരമാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക മേഖലകളെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാനുള്ള ആലോചനകൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

English Summary: ‘No need to intensify covid restrictions,’ experts to Kerala Government