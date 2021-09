യുഎസ് ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം പാക്കിസ്ഥാനില്‍ നിന്നോ; ഐഎസ് ഭയത്തിലോ രഹസ്യപിന്തുണ?

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അമേരിക്ക രണ്ട് ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തി ഐഎസ് നേതാക്കളെ വധിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ ആംഡ് അണ്‍മാന്‍ഡ് ഏരിയല്‍ വെഹിക്കിള്‍ (യുഎവി) എവിടെനിന്നാണു പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. അമേരിക്ക ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതുള്‍പ്പെടെ അഫ്ഗാനിലെ എല്ലാ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം താലിബാന്‍ ഏറ്റെടുത്തിയിരുന്നു.

ആ സാഹചര്യത്തില്‍ ഐഎസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കു നേരെ അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയതു പാക്കിസ്ഥാന്റെ പിന്തുണയോടെയാണെന്നാണ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സംശയിക്കുന്നത്. യുഎസ് ഡ്രോണുകള്‍ എവിടെനിന്നാണ് പറന്നുയര്‍ന്നതെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്ക അഫ്ഗാനില്‍നിന്നു പിന്മാറിയ സാഹചര്യത്തില്‍ തങ്ങളുടെ താവളങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സിഐഎയ്ക്ക് അനുവാദം നല്‍കില്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തയാറാകുന്നില്ല.

താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ

യുഎസ് ഡ്രോണുകള്‍ പാക്ക് മണ്ണില്‍നിന്നല്ല പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചതെങ്കിലും പാക്ക് വ്യോമപരിധി കടന്നു വേണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്താന്‍. അതല്ലെങ്കില്‍ ഇറാനില്‍നിന്നു വേണം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍. അതിനു യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും പ്രതിരോധവൃത്തങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വായുവില്‍നിന്നു തൊടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന എട്ട് 114 ഹെല്‍ഫയര്‍ മിസൈലുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന എംക്യു-9 റീപ്പര്‍ ആണ് അമേരിക്ക ആക്രമണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാസ്‌വേഗാസിലെ നെവാഡയില്‍നിന്നാണ് ഡ്രോണുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും താവളം അനിവാര്യമാണു താനും.

റീപ്പറുകള്‍ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാക്കി സി-130 ഹെര്‍ക്കുലിസിലോ അതിലും വലിയ വിമാനത്തിലോ ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും എത്തിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്. 20 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെനിന്നാണ് മിസൈലുകള്‍ തൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ബലൂചിസ്ഥാനിലെയോ സിന്ധിലെയോ ഏതെങ്കിലും സൈനികതാവളമാകാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണു കരുതുന്നത്. യുഎസ് സൈനിക താവളമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗള്‍ഫ് രാജ്യത്തുനിന്നാണു ഡ്രോണ്‍ പ്രവര്‍പ്പിച്ചതെങ്കിലും പാക്ക് വ്യോമാതിര്‍ത്തി കടന്നു വേണം അഫ്ഗാനിലെത്താനെന്നും പ്രതിരോധവിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനും ഐഎസ് ഭയം

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തിനു ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ അതിര്‍ത്തിമേഖലയിലെ ചില ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകള്‍ തങ്ങള്‍ക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീതിയും പാക്കിസ്ഥാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളില്‍ നിരവധി പാക്കിസ്ഥാന്‍ പൗരന്മാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അടുത്ത രണ്ട്, മൂന്നു മാസങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകമാണെന്ന് മുതിര്‍ന്ന പാക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സജീവമായ ഭീകരസംഘടനകള്‍ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആശങ്കയ്ക്കു കാരണം.

English Summary: Pakistan may have helped US for Drone attacks in Afghan, says Indian defence officials