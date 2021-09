കടൽമാർഗം ആയുധങ്ങളും ലഹരിയും കടത്തിയ കേസ്: പ്രതികൾക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തി

കൊച്ചി∙ കടൽമാർഗം ആയുധങ്ങളും ലഹരിമരുന്നും കടത്തിയതു പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഏഴു പ്രതികൾക്കെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ) ചുമത്തി. ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികളായ നന്ദന, ജനക ദാസ് പ്രിയ, മെൻഡിസ് ഗുണശേഖര, നമേഷ്, തിലങ്ക മധുഷൻ, നിശങ്ക, സുരേഷ് രാജ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് യുഎപിഎ ചുമത്തിയത്. പ്രതികളുടെ പാക്കിസ്ഥാൻ, എൽടിടിഇ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. എൻഐഎ കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണസംഘം ചെന്നൈയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പ്രതികളുടെ എൽടിടിഇ ബന്ധം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വഴിയുള്ള ലഹരി മരുന്ന്, ആയുധ കടത്തുകൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഒരു പാക്ക് പൗരനാണെന്നും എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നു ശ്രീലങ്കയിലേക്കു ലഹരിമരുന്നും ആയുധങ്ങളും കടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ബോട്ട് ഉൾപ്പെടെ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ പിടിയിലാകുന്നത്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുത്തു. ഇതിനിടെയാണ് അങ്കമാലിയിൽ അറസ്റ്റിലായ ശ്രീലങ്കൻ പൗരൻ സുരേഷ് രാജ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവരുടെ എൽടിടിഇ, ലഹരി കടത്ത് ബന്ധം എൻഐഎ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ലഹരി കടത്തിന് കേരളത്തിലും ആസൂത്രണവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറസ്റ്റിലായ സുരേഷ് രാജ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുള്ള ലഹരിമരുന്ന് ശ്രീലങ്കയിലെ ഹമ്പൻതോട്ട തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കടത്തുന്നതായിരുന്നു പ്രതികളുടെ രീതി. ഇതിന് എൽടിടിഇയുടെ മുൻ നേതാക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റുമുള്ള എൽടിടിഇയുടെ നിർജീവ സെല്ലുകൾ ഇതിനു സഹായം ചെയ്തിരുന്നതും കണ്ടെത്തി. തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളും ലക്ഷദ്വീപിലെ ആളില്ലാത്ത ദ്വീപുകളും പ്രതികൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചതും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

