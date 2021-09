അഫ്ഗാനിലെ പുതിയ സർക്കാർ ഉടൻ?; നയിക്കാൻ താലിബാൻ പരമോന്നത നേതാവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പുതിയ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു താലിബാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മറ്റു നേതാക്കളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. താലിബാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ഹൈബത്തുല്ല അബുൻസാദയായിരിക്കും ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവൻ എന്നു താലിബാൻ സാംസ്കാരിക കമ്മിഷൻ അംഗം ബിലാൽ കരീമി പറഞ്ഞു.



അബുൻസാദയുടെ മൂന്നു പ്രധാന അനുയായികളിൽ ഒരാളായ മുല്ലാ അബ്ദുൽ ഗനി ബറാദറിനായിരിക്കും സർക്കാരിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതലയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താലിബാന്റെ ‘മുഖ’മായി അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാണു ബറാദർ. ‘കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിലെ നേതാക്കളും ഇസ്‌ലാമിക് എമിറേറ്റ്സ് നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകള്‍ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാരണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വരും ദിസങ്ങളിൽത്തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ യുഎസ് സേനയുടെ പൂർണ പിന്മാറ്റത്തിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു താലിബാൻ എന്നു കാബൂൾ വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നു സൂചനയുണ്ട്. യുഎസിന്റെ പിൻവാങ്ങലോടെ താലിബാൻ ക്യാംപ് കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാണെങ്കിലും കനത്തെ വെല്ലുവിളിയാണു വരും നാളുകളിൽ താലിബാനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഹൈബത്തുല്ല അബുൻസാദ

രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ദൂരീകരിക്കുക, രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ഐഎസ് ക്യാംപിന്റെ കടന്നുകയറ്റം തടയുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവയിൽ പ്രധാനം. താലിബാൻ ശക്തികേന്ദ്രമായ കാണ്ടഹാറിലാണു നിലവിൽ അബുൻസാദ ഉള്ളത്. താലിബാൻ നേതാക്കളുമായും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മറ്റു നേതാക്കളുമായും മൂന്നു ദിവസം നീണ്ട ചർച്ചകൾ അബുൻസാദ നടത്തിയിരുന്നതായി താലിബാൻ വക്താവു സബിഹുല്ല മുജാഹിദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

