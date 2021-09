ചർച്ച പരാജയം: ‘താലിബാന് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാം’; പോരാടാനുറച്ച് പഞ്ച്ശീർ

കാബൂൾ∙ പഞ്ച്ശീറിലെ വടക്കൻ സഖ്യവും താലിബാനും നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു. താലിബാൻ നേതാവ് മുല്ല അമിർ ഖാൻ മൊടാഖിയും പഞ്ച്ശീറിലെ ഗോത്ര നേതാക്കൻമാരും തമ്മിലായിരുന്നു ചർച്ച നടത്തിയത്. എന്നാൽ ചർച്ച പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് മുല്ല അമിർ ഖാൻ പറഞ്ഞു.



പഞ്ച്ശീറിലെ നേതാക്കളുമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് മുല്ല അമിർ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേശമയച്ചു. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് മതിയാക്കാൻ പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്നം സമാധാനപരമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഞ്ച്ശീറിലെ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് താലിബാന്റെ മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, മലനിരകളുടെ ഇരുവശത്തുനിന്നും താലിബാൻ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാന് കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഏക പ്രവിശ്യയാണ് പഞ്ച്ശീർ. ഉസ്ബെക്കുകളുടേയും താജിക്കുകളുടേയും സഹായത്തോടെയാണ് പഞ്ച്ശീറിൽ വടക്കൻ സഖ്യം പോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സഖ്യത്തിന്റെ തീരുമാനം. പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അമറുല്ല സാലിഹ്, അഹ്മദ് മസൂദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്തിലാണ് പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്.

കീഴടങ്ങാൻ തയാറല്ലെന്ന് നാഷണൽ റസിസ്റ്റന്റ് ഫ്രണ്ട് നേതാവ് ഫഹിം ദഷ്ടി പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാം. ദൈവസഹായത്താൽ ഭാഗ്യം അവരുടെ കൂടെയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

