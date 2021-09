താലിബാന് സഹായം നൽകില്ല; തിടുക്കം പിടിച്ച് അംഗീകാരത്തിനില്ലെന്ന് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ താലിബാൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം ആയില്ലെന്ന് യുഎസ്. താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതില്‍ തിടുക്കം കാട്ടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് യുഎസിന്റേയും സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെയും തീരുമാനമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെൻ സാക്കി വിശദീകരിച്ചു. ആഗോള സമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം താലിബാന്റെ നിലപാടുകൾ വിലയിരുത്തിയാകും ഇതിൽ തീരുമാനമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

‘‘താലിബാനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ധൃതിപിടിച്ച് നടപടി വേണ്ടെന്നാണ് യുഎസിന്റെയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലപാട്. ആഗോള സമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകൾ പാലിക്കും വിധം അവര്‍ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട്.’’ - ജെന്‍ സാക്കി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഇതിൽ യുഎന്‍ ചാര്‍ട്ടറിന് കീഴില്‍ വരുന്ന നിബന്ധനകള്‍ താലിബാന്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള്‍, മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍, രാജ്യം വിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര-ആഭ്യന്തര പൗരന്മാര്‍ എന്നിവരോടുള്ള നിലപാടുകൾ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് താലിബാന്‍റെ പ്രതീക്ഷകളും അവരുടെ തന്നെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ താലിബാൻ നീക്കങ്ങള്‍ വീക്ഷിച്ച ശേഷമാകും തുടർതീരുമാനമെന്നും ജെന്‍ സാകി പറഞ്ഞു.

English Summary: After backlash over 'economic aid' statement, US says no rush to recognise Taliban